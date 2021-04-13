الامارات | بالفيديو..طريقة تحضير شوربة الحريرة باللحمة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو..طريقة تحضير شوربة الحريرة باللحمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتبر شوربة الحريرة من الشوربات التي تشتهر بكثرة في المطبخ المغربي، حيث يتم تقديمها إلى جانب الأطباق المختلفة، وتمتاز بتعدد مكوّناتها كاللحم، والخضار، والتي تعطيها قيمة غذائية عالية، وهي سهلة التحضير ولا تحتاج وقتاً طويلاً، ويمكن إضافة العديد من التوابل إليها كالقرفة، والهال.

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