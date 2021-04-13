أحدث صيحات النظارات الشمسية في صيف 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أفادت مجلة "Instyle" بأن النظارات الشمسية تطل في صيف 2021 بتصاميم جريئة لتمنح المرأة إطلالة جذابة تخطف الأنظار.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن النظارة الشمسية تطل هذا الموسم بتصميم كبير الحجم على شكل حرف D؛ حيث تمتاز النظارة بإطار سميك وذراع عريض.

كما تتخذ بعض الموديلات شكل المستطيل لتستحضر في الذهن موضة الستينيات من القرن الماضي.

ولإطلالة مفعمة بالأنوثة تتخذ بعض الموديلات شكل "عين القطة" (Cat Eye) مع أطراف مدببة.

وبالنسبة للألوان، أشارت "Instyle" إلى أن العدسات تكتسي بألوان الباستيل الحالمة مثل الوردي الناعم والأزرق الفاتح والبنفسجي الرقيق والأخضر النعناعي ولون الفانيليا الهادىء.

كما يشهد الأصفر الساطع رواجا كبيرا هذا الموسم، وهو يمتاز بطابع مشرق يشيع أجواء البهجة والتفاؤل.