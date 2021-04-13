طالبات «صيدلة الزقازيق» يحررن محضرا ضد زميلهم: خد 55 ألف جنيه مننا وهرب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قام عدد من طلاب وطالبات كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق بتدشين هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يطالبون من خلاله القبض على زميل لهم ويدعى «م. س» بعد أن استولى على مبلغ 55 ألف جنيه، لتنظيم حفل «الفان داي» الخاص بهم، وحرروا محضرًا بالواقعة في قسم شرطة طنطا برقم 12867.

وقالت الطالبة آية بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلة بجامعة الزقازيق، إنها دفعت مقابل اشتراكها في حفل «الفان داي» والذي يتضمن رحلة إلى منطقة العين السخنة لمدة يوم واستلام تيشرت خاص بالدفعة وسيشن التصوير وكانت على استعداد لهذا الحفل المنتظر احتفالًا بتخرجهم.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«هن»: «فوجئنا باستيلاء زميلنا على الأموال التي جمعها وهي حوالي 55 ألف جنيه ولذلك قمنا بعمل هاشتاج أنا وزملائي من طلاب صيدلة الزقازيق لتعود لنا فلوس الـ fun day ونطالب بالقبض عليه وقمنا بإجراء قانوني لمحاسبته».

ومن جانبه أكد محمد أيمن الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق، أنه ومجموعة أخرى من الطلاب حرروا محضرًا بالواقعة في قسم شرطة طنطا رقم 12867 محل إقامة زميلهم الذي استولى على الأموال.

وأكدت الطالبة يارا بالفرقة الخامسة بصيدلة الزقازيق، أن زميلهم الذي يتولى تنظيم يوم الفان داي بالدفعة استولى على أموال منهم قائلة:«دافعة 350 جنيه بس ‏هو الموضوع كله إنه ده واحد منظم حفلات فى حد من دفعتنا اتواصل معاه علشان ينظم لنا الحفلة بتاعتنا والموضوع كان ماشى تمام وهو كان أخد مننا حوالي 55 ألف جنيه، وجه يوم الحفلة اختفى اتصلنا بصاحبه لأنه معاه أصلا قال إزاى هو موجود وهيجى وبعد كدا اختفوا هما الاتنين».

وأشارت الطالبة «ماهي» إلى أنهم اتفقوا مع زميلهم قبل أن يستولى على الأموال قائلة: «اتفق معانا على الحفل وكان مقدم عرض أحسن في الفلوس وفي الخدمات زي الأكل مثلا فاتفقوا معاه وكان معاد الحفلة امبارح ‏صحينا لقينا المنظم الرئيسي وهو دائما اللي بيعملنا الايفنتات دي نزل بيقول ماتنزلوش من بيتكوا واليوم اتأجل لظروف خارجة عن إرادتنا، ‏بعد كده احنا طبعا ماسكتناش لحد ما اتضح إنه اتنصب عليهم و إنهم دفعوا تلت أرباع المبلغ وأكتر كمان».