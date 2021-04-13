أظافرك متشققة؟ إليك الحل

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يعد تشقق الأظافر مشكلة جمالية تؤرق المرأة؛ حيث إنه يُفقدها رقتها ويسلبها أنوثتها.

ولإخفاء التشققات، تنصح بوابة الجمال "هاوت.دي" باستعمال مستحضر ملء الشقوق بانتظام؛ حيث إنه يحتوي على كُريات متناهية الصغر تعمل على ملء الفراغات الناجمة عن الشقوق، ومن ثم تمنح الأظافر مظهرا متجانسا.

كما تنصح البوابة الألمانية باستخدام مستحضرات تقوية الأظافر الغنية بالكالسيوم، مع مراعاة أن يكون المستحضر خاليا من مادة الفورمالدهيد، التي تتسبب في جفاف الأظافر بشدة، ومن ثم تشققها.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي استعمال طلاء الأظافر، الذي يحتوي على غبار الألماس، الذي يعمل على تقوية صفيحة الظفر من خلال تكوين طبقة حماية حوله. وكذلك استعمال طلاء الأظافر الغني بالكالسيوم والطلاء المخصص للأظافر المتشققة.

العناية السليمة

ولتجنب تشقق الأظافر من الأساس تنصح "هاوت.دي" بالاعتناء بالأظافر بشكل سليم؛ حيث ينبغي تدليك الأظافر صباحا ومساء بزيت غني بالدهون، مثل زيت المشمش النقي، كي تتمتع بملمس ناعم ومخملي.

كما ينبغي إبقاء الأظافر المتشققة قصيرة قدر المستطاع، ولا يجوز استخدام القلاّمة عند تقصيرها؛ حيث إنها يمكن أن تتسبب في خلع الظفر بأكمله، في حال وجود تشقق به.

وبالمثل لا يجوز تنظيف الجانب السفلي للظفر باستعمال أداة حادة؛ لأنها يمكن أن تتسبب في تشققه. وبدلا من ذلك، ينبغي استعمال فرشاة ذات شعيرات ناعمة.

وعند تقليم الأظافر، ينبغي استعمال مِبرد، مع مراعاة الإمساك به بحيث يتخذ وضعا مستقيما في الأمام، ثم تقليم الأظافر بتحريكه إلى الجانبين بزاوية قائمة وبرفق ونعومة.

البيوتين

وإلى جانب العناية السليمة، تلعب التغذية الصحية دورا مهما في محاربة تشقق الأظافر؛ حيث إن تناول 5ر2 ميللي جرام يوميا من مادة البيوتين، المعروفة أيضا باسم فيتامين (ب7)، يعمل على تقوية الأظافر، علما بأنه يمكن ملاحظة هذا التأثير بعد مرور ثلاثة أشهر.

ويعزز هذا الفيتامين بناء مادة الكيراتين بالجسم، التي تُعد المكوّن الأساسي للشعر والأظافر، وهو يوجد في كبد الحيوانات وصفار البيض ودقيق الشوفان والمكسرات وفول الصويا والفِطر.