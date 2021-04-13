ما هي متلازمة أوسلر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن متلازمة أوسلر المعروفة أيضا باسم "توسع الشعيرات النزفي الوراثي" هي مرض يحدث بسبب توّسع الأوعية الدموية بالأنف أو الرئتين أو المخ نتيجة أسباب وراثية.

وأضاف المركز الألماني أنه إذا أُصيبت الرئة بمتلازمة أوسلر فيمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث كارثة حقيقية؛ فسرعان ما يتسبب ذلك في وصول التجلطات الدموية والبكتيريا إلى المخ، مما قد يؤدي إلى الإصابة بسكتات دماغية تهدد الحياة.

وتتمثل أعراض هذا المرض في حدوث بعض التغيرات بالأوعية الدموية، لا سيما في منطقة الوجه، مثل احمرار ظاهر باستمرار. كما أن الإصابة بضيق في التنفس يمكن أن تشير أيضا إلى الإصابة بمتلازمة أوسلر في الرئة.

وللحيلولة دون حدوث نزيف الأنف، الذي يعاني منه جميع مرضى متلازمة أوسلر تقريبا، ينبغي ترطيب الأنف باستخدام أحد أنواع الجل أو الزيوت أو المراهم المخصصة للأنف.

كما أن هناك بعض الأدوية، التي يُمكنها علاج نزيف الدم على نحو منهجي، إلى جانب الجراحة أيضا مثل جراحة شل الأوعية الدموية باستخدام الليزر.