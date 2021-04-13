من غير ألوان براقة... كيف تختاري المكياج الملائم لشهر رمضان؟

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يعد المكياج «الناعم البسيط»، أحد أساليب التجميل الرائجة في عالم «الميك أب»، حيث يضفي جمالاً وجاذبية وينصح به في نهار رمضان للظهور بشكل بسيط بعيدًا عن الألوان البراقة والداكنة ويعطي طلة ناعمة لشهر رمضان.

ويرصد «هن» أساليب بسيطة وغير مكلفة لـ«مكياج ووجه مشرق»، الأمر الذى يمكنك تطبيقه قبل الإفطار وفي أوقات العمل لتنعمي بإطلالة هادئة وبسيطة.

يمكنك اختيار مكياج بسيط للنهار يتماشى مع أوقات العمل في شهر رمضان من خلال الظلال «النيود» والتدرجات التي تضفي على وجهك جمال وبساطة لذلك تستطيعين الاعتماد على «الميك اب» البسيط والناعم بعيدَا عن الألوان الداكنة التي تستخدمينها في الوجه خاصة رسمات العيون وأحمر الشفاة.

وعند تنظيف الوجه احرصي في البداية على تنظيف الوجه بشكل كامل بغسول لطيف على البشرة باستخدام فوطة قطنية للتجفيف من ثم «تطبيق» كمية بحجم حبة البازلاء من كريم الترطيب الخاص بك ووزعيها على أنحاء وجهك برفق بحيث يظل مكياجك صحيحاً وليس دهنياً.

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«النيود» الفاتحة

يحتاج الماكياج النهاري بطبيعته إلى لمسة بسيطة خاصة في شهر رمضان لكي تتناسب مع أوقات العمل لذلك حاولي استخدام ظلال النيود الفاتحة بالاضافة إلى أحمر الشفاة الطبيعي اللامع أو أحمر الشفاة المات وذلك مع الحرص على استخدام البلاشر الوردي من خلال تمريره أعلى الخدود.

الظلال ذات اللون البيج

ويمكنك وضع الظلال ذات اللون البيج الفاتح على أن تكون طبقة الماسكرا السوداء خفيفة وذات نعومة على كامل جفونك العليا من خلال سحب الرموش إلى أعلى ولا تترددين في استخدام أحمر الشفاة اللامع حيث أنه يعطي شكلًا جميلًا.

تموجات بنية على الجفون

أحرصي أيضًا على اختيار تدريجات ناعمة وبارزة على جفونك وأختاري الظلال اللحمية مع الخطوط اللماعة البسيطة ووضع مضيء على عينيك وخلال نهار رمضان يمكنك اختيار تموجات بنية على الجفون لإطلالة ناعمة وبسيطة من خلال إضاءة العينين على الجهة الداخلية.