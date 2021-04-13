نصائح للحفاظ على البشرة والشعر في رمضان: ابتعدي عن تلك المأكولات

القاهرة - سمر حسين - صحة

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء الصيام في أول أيام شهر رمضان المبارك، والذي يحرصن خلاله العديد من النساء والفتيات على الحفاظ على شعورهن وبشرتهن من الجفاف خاصة مع ساعات الصيام الطويلة.

نصائح للحفاظ على البشرة والشعر خلال أيام رمضان

وخلال بث مباشر مع «الوطن»، قدم الدكتور هاني الناظر، أستاذ أمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، مجموعة من النصائح الصحية للحفاظ على نضارة البشرة وقوة الشعر، وتمثلت في:

- الحرص على تناول المياه بكميات كبيرة في الفترة ما بين وجبتي الإفطار والسحور، بمعدل كوب مياه لكل ساعة.

- تناول المياه بكميات كبيرة تساعد على نضارة البشرة.

- تجنب تناول الحلويات والمخللات بشراهة.

- تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الأملاح.

- الحرص على تناول كميات وفيرة من الخضراوات.

- تناول البروتينات بصورة مستمرة لتقوية الجهاز المناعي.

- تناول كميات وفيرة من السمك بشكل خاص.

طرق تساعد على التخلص من الجفاف في رمضان

تجنب المشروبات التي تحتوي على كميات من الكافيين

يؤدي الإفراط في تناول الكافيين إلى زيادة العطش، لذا من الأفضل استبدال هذه المشروبات بالعصائر الطبيعية.

اختيار الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء

مثل الخيار والفلفل والطماطم والبطيخ والفراولة والتفاح والسبانخ حيث تساعد هذه الأطعمة على بقاء الجسم رطبًا لأنها تحتوي على الكثير من الماء.

شرب العصائر الطبيعية

الحصول على العصائر الطبيعية المعدة من الفواكه، وليست الزجاجات محلية الصنع، يفضل الاحتفاظ بها في زجاجة محكمة الإغلاق، وتناولها بين الحين والآخر من أجل تعويض العناصر الغذائية التي يفقدها جسمك أثناء الصيام.

الابتعاد عن الإكثار من الملح

يعد الملح من العناصر الضارة للجسم حيث تؤدي الوجبات الغنية بالملح إلى زيادة الشعور بالعطش.

الإفطار على التمر

يساعد التمر في ترطيب الجسم، لأنه يعد من الأطعمة الغنية بالجلوكوز بشكل طبيعي، مما يشجع الخلايا على تخزين السوائل والوقود من أجل تعزيز طاقتك خلال فترة الصيام.

ممارسة الرياضة

عند القيام بالأنشطة البدنية في رمضان يتخلص الجسم من السموم والعناصر الضارة، والتي يمكن أن تكون سببا في حدوث الجفاف.