مؤسسة أول فريق إنشاد ديني للسيدات في مصر: حققت حلمي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت نعمة فتحي، مؤسسة فرقة الحور للإنشاد الديني، أول فرقة للإنشاد الديني للفتيات، إنها تدرس في مجال الهندسة وكان حلمها الدائم بأن تؤسس مبادرة ترفع اسم مصر أمام العالم مع حرصها على إيجاد فرقة مخصصة للسيدات للإنشاد الديني لأنه أمر جديد من نوعه.

وأضافت «فتحي» خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية dmc، وتقدمه الإعلامية رضوى حسن، أنها أسست الفرقة في عام 2017 وأجرت إعلانات وتقدم لها أفراد وتم اختبارهم من خلال لجنة متخصصة وتم الاستقرار على عدد معين من الأشخاص.

بدورها، أوضحت إسراء صبري، المنشدة الدينية، أنها كانت تشارك في حفلات الإنشاد الديني، وبعدها شاهدت نعمة فيديو لها وأعجبت بموهبتها ما دفعها للتواصل معها لتكون ضمن الفرقة.

بدوره، أشار محمد صفا، عازف الإيقاع، إلى أن انضمامه للفرقة جاء بعد أن أعلنت نعمة فتحي في إعلان عبر صفحة على فيسبوك طلبها لعازفين، وبعدها ذهب إلى اللجنة ليجرى اختبارات ووجد أصواتا رائعة وأراد أن يكون ضمن الفريق واشترك معهم في حفلات كثيرة، وأصبح الرجل الوحيد في الفرقة لأن باقي الأعضاء من السيدات من المنشدات والإدارة والمسوقات وغيرهم.