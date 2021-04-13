الامارات | 73 جنسية تلتقي في عجلة العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن 73 جنسية تلتقي في عجلة العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، من تحقيق رقم جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، مقتربة من هدفها لتحطيم 25 رقماً قياسياً احتفالاً بموسم اليوبيل الفضي، محققة 22 رقماً حتى الآن. وشهدت الوجهة الترفيهية العائلية، السبت الماضي، تحقيق «أكبر عدد من الجنسيات في جولة ترفيهية». ويكتسب هذا الإنجاز أهمية استثنائية، حيث يعكس طبيعة المتنزه متعدد الثقافات، مؤكداً مكانة القرية العالمية كوجهة للاحتفاء بثقافات العالم في أجواء حماسية غنية بالروائع. واستطاعت القرية العالمية تحقيق هذا الإنجاز الجديد، عبر توفير تجربة فريدة لـ73 ضيفاً من 73 دولة حول العالم، للاستمتاع بإطلالة بانورامية على القرية العالمية والمنطقة المحيطة بها، في وجهة عجلة العالم الأيقونية، كما يعتبر هذا الإنجاز عاكساً للتنوع والاندماج الثقافي التي تمثله دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم تحقيق هذا الرقم القياسي الجديد بالتعاون مع شبكة الإذاعة العربية (ARN)، التي قامت بإطلاق حملة خاصة عبر محطاتها الإذاعية التسع، دعا من خلالها المذيعون العائلات متعددة الجنسيات للتسجيل والمشاركة في هذا الحدث القياسي. ولضمان تقديم التجربة بأعلى معايير الصحة والسلامة، فقد تم توجيه الدعوات إلى المجموعات التي تعيش مع بعضها، ويحمل أفرادها جنسيات مختلفة. ولقيت الدعوة إقبالاً استثنائياً من مستمعي قنوات شبكة الإذاعة العربية، ما مكّن القرية العالمية من تحطيم الرقم القياسي الذي صمد نحو تسعة أعوام، بعد تحقيقه في السويد، منذ يوليو 2012، وإضافته إلى إنجازات دبي العديدة. وحصل المشاركون في هذا الإنجاز على تذكرة فضية من القرية العالمية كتذكار خاص بمناسبة الموسم الـ25، إضافة إلى شهادة مشاركة رسمية من غينيس للأرقام القياسية، التي ستبقى ذكرى رائعة معهم مدى الحياة.

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