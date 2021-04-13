تعرف على طريقة عمل الكفتة

القاهرة - سمر حسين - نقدم لكِ طريقة عمل الكفتة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قد الإيد، على «سي بي سي» سفرة.

مقادير عمل الكفتة

نصف كيلو لحمة مفرومة

بصل مبشور

بهارات

ملح

فلفل أسود

بقدونس مفروم

طريقة عمل الكفتة

يبلل الخبز فى الماء ويصفى ويخلط مع اللحمة المفرومة والبصل المصفى من الماء

يضاف البقدونس والبهارات والملح والفلفل الأسود

تشكل الكفتة على أسياخ خشبية ويمكن تشكيلها بتمرير اليد بماء البصل أولا

ترش بالقليل من الزيت وتوضع فى الفرن حتى تمام النضج

تشعل فحمة وتطفأ بالزيت وتوضع فى إناء مع الكفتة وتغطى بورق المونيوم وتقدم مع البقدونس

مقادير عمل مكرونة بالكفتة

1 مكرونة مسلوقة

بصلة مفرومة

نصف كيلو لحمة مفرومة

نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

1 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

ملح

فلفل أسود

ثوم مفروم

عصير طماطم

نصف كوب زيتون أسود حلقات

فلفل ألوان شرائح

زيت أو سمن

صوص بشاميل

جبنة موتزاريلا

جبنة رومى

طريقة عمل مكرونة بالكفتة

تخلط اللحمة مع البصل المفروم والبهارات، مع القليل من الزيتون المفروم

يرص الفلفل الألوان في البايركس، ثم ترص المكرونة

تحشى الكفتة بالجبنة، والزيتون ثم تضاف وحدات الكفتة على المكرونة

يخلط البشاميل مع الصلصة ثم يصب على الوجه

توضع في الفرن حتى تطهى الكفتة

طريقة تحضير قالب الكفتة بالبيض

مقادير عمل قالب الكفتة بالبيض

لحم مفروم

صلصة طماطم

طماطم

أعشاب

ملح

فلفل

بقدونس

بصل

زيت

مرقة

بيض

ثوم

طريقة تحضير قالب الكفتة بالبيض

تتبل اللحمة المفرومة بالملح والفلفل ثم ضيفى البقدونس والبصل

أفرميهم ثم ضيفى الزيت والطماطم ثم ضعيها فى طاجن وادخليها الفرن حتى تمام النضج

شوحى البصل فى الزبدة ثم ضيفى الطماطم ومكعب المرقة والبقدونس والثوم وقلبيهم جيدا

وقدميها مع قالب الكفتة بالهنا