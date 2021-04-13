الامارات | خالد بن محمد بن زايد يفتتح «بيت الحرفيين»

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن محمد بن زايد يفتتح «بيت الحرفيين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، بيت الحرفيين في الحصن، المعرض الدائم للاحتفاء بالحرفيين، وتكريم إسهاماتهم.

ويهدف إطلاق بيت الحرفيين ومبادراته إلى تحفيز ودعم جهود الحرفيين المحليين والترويج لمنتجاتهم، إضافة إلى حماية التراث غير المادي، والحفاظ على الحرف والممارسات التقليدية كجزء مهم من الهوية الإماراتية. واطلع سموه على مبادرة منصة حرف أبوظبي الإلكترونية، ومشروع سجل أبوظبي للحرفيين.

ويعد «بيت الحرفيين» جزءاً من الخطة الاستراتيجية الأوسع التي تعمل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على تحقيقها، لتروي من خلالها تاريخ إمارة أبوظبي وثقافتها بطرق جديدة ومشوقة وجذابة. ويتيح «بيت الحرفيين» للزوار الاطلاع على المنتجات التقليدية، بما فيها المواد والمهارات المطلوبة لإنتاجها، إلى جانب التعرف إلى الفن المعاصر بأيادي فنانين إماراتيين ناشئين، لتقديم أعمال مستوحاة من الحرف التقليدية. ويشمل «بيت الحرفيين» مساحات لورش العمل، وسينظم برامج عامة وفعاليات وأنشطة ثقافية، ليكون بذلك منبراً يقدم فهماً أعمق للقيم الاجتماعية التي شكلت الهوية الإماراتية.

- مساحات لورش عمل وبرامج وفعاليات وأنشطة ثقافية.

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