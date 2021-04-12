كورونا اليوم: هذه اللقاحات لا توفر حماية عالية.. واحذر 5 أعراض فموية للفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد- 19 بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

هذه اللقاحات لا توفر حماية عالية

بضعة أشهر فقط مرت على إعطاء اللقاحات ضد الفيروس لأول مرة، يوجد الآن العديد من اللقاحات التي يمكن أن تساعد الفرد على محاربة كوفيد، لكن هل كل اللقاحات فعالة بما فيه الكفاية؟.. هذا ما يكشفه موقع thehealthsite.

وفي اعتراف نادر بضعف لقاحات فيروس كورونا الصينية، قال أكبر مسؤول في مكافحة الأمراض في الصين، جاو فو، إن فعاليتها منخفضة وإن الحكومة تدرس مزجها لمنحها دفعة قوية ضد الفيروس التاجي.

احذر 5 أعراض فموية للفيروس

مع تقديم الأبحاث ودراسات الحالة باستمرار، بدأنا فقط في تعلم العديد من الطرق التي يتسبب بها الفيروس في تدمير جسم الإنسان وإضعاف الحواس الحيوية أيضًا، وفقا لموقع timesofindia.

5 أعراض فموية للفيروس تتمثل في، الفم الجاف، الآفات، لسان كوفيد، تغيرات في لون / إحساس اللسان، تهيج الفم وتورمه.

لا تتجاهل هذه الأعراض حتى لو لم تكن تعاني من الحمى والبرد

فيما يلي استعرض موقع timesofindia ثمانية أعراض بخلاف الحمى والبرد، يمكن أن توضح ما إذا كنت مصابًا بالفيروس.

الأعراض هي: سعال غير عادي، العين الوردية، ضيق التنفس، مشكلة في المعدة، التعب، ضباب الدماغ، خفقان القلب، فقدان حاسة الشم والتذوق.

شريحة تحت الجلد تكشف "وضع كورونا"

ابتكر علماء في البنتاغون ضمن وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة "داربا"، شريحة متناهية الصغر، يمكن تركيبها تحت الجلد، للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي حديث لبرنامج "60 دقيقة" على "سي بي إس نيوز"، أوضح المسؤول عن تطوير الشريحة، مات هيبورن، وهو ضابط متقاعد، أن الغرض منها كشف المصابين بكوفيد-19، وليس تتبع تحركات الأشخاص الذين غرست فيهم، حيث أن آلية عمل الشريحة تقوم على رصد أي تفاعلات في الدم، للتنبؤ بحصول العدوى، دون تقديم مزيد من التفاصيل، حسبما ذكر سكاي نيوز.