بفستان ثمنه 100 ألف دولار.. بسمة وهبة في نيولوك من برنامجها الجديد (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظهرت الإعلامية بسمة وهبة بأحدث إطلالة لها حيث فاجأت متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» بإطلالة جمالية من خلال مشاركتها صورة من كواليس برنامجها الجديد في رمضان «العرافة» الذي سيعرض بعد الإفطار مباشرة وتبثه قناة «المحور».

وظهرت بسمة وهبة في أحدث نيولوك لها مرتدية فستانا طويلًا و أنيقا باللون الأبيض وهو ضمن فساتين مجموعة «مايكل سينكو» وموقع عليه دار أزياء «سينكو» الشركة العالمية التي تعرض الفستان على موقعها الإلكتروني ويبلغ سعره نحو 100 ألف دولار وعلقت صورتها باللوك الجديد قائلة:«انتظروني غدًا أول يوم رمضان بعد الفطار مباشرة أنا والعرافة على قناة المحور».

وكانت الإعلامية المصرية قد طلت على جمهورها منذ أيام بلوك جديد أبرزت من خلاله جمالها حيث استخدمت مكياج مختلف تمامًا عما كانت تظهر به من قبل فبدت فيه مختلفة الشكل وشبهها الجمهور بالفنانة اللبنانية الشهيرة مايا دياب.

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وتعود بسمة وهبة إلى مزاولة نشاطها الإعلامي في شهر رمضان من خلال أحدث برامجها «العرافة» بعد فترة من تعرضها لشلل عضلي في منطقة الفك والرقبة ما أثر على أحبالها الصوتية، حيث شاركت جمهورها أيضًا تفاصيل الحالة الصحية التي مرت بها ودونت: «مشكلة صحية عملتلي الأزمة دي، مش هتكلم عن مين عملي كدة لأني روحت مكان موثوق فيه مش مكان رخيص، وممكن أكون حالة حصل معاها غلطة، بس عاوزة أقول إن الناس بعد كده تاخد بالها واتقوا الله فينا».

كما احتفلت بسمة وهبة منذ أيام بزواج ابنها عبد الرحمن وشاركت جمهورها على «إنستجرام» بمقطع فيديو من حفل زفاف ابنها وظهرت فيه وهي تبكي وكتبت: «زفة عبد الرحمن وعقبال أولادكم وتفرحوا فرحتي بس بدون الدموع اللي نزلت من فرحتي».