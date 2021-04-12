تعرف على طريقة عمل البسبوسة

طريقة عمل البسبوسة من الوصفات التي يبحث عنها الكثيرون، خاصة مع شهر رمضان المبارك، ويمكن تحضيرها من خلال خطوات الشيف أميرة شنب، إذ عرضت خطواتها عبر برنامجها «أميرة في المطبخ» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل البسبوسة

3 كوب سميد

2 كوب زبادي بلدي

كوب سكر

سمنة فلاحي سايحة

نصف كوب جوز هند

ملعقة صغيرة فانيليا

كيس بيكنج بودر

طحينة

الشربات

2 كوب سكر

2 كوب ماء

عصير ليمون

ربع كوب عسل جلوكوز

ملعقة كبيرة سمنة

طريقة عمل البسبوسة

- يخلط السميد مع السمنة حتى يتشربها تماما ثم يضاف الزبادي.

- يخلط السكر مع جوز الهند والبيكنج بودر والفانيليا ويضاف.

- توضع البسبوسة في صينية مدهونة بالطحينة وتدخل الفرن حتى النضج.

- يوضع السكر مع الماء وعسل الجلوكوز والسمنة على النار حتى يغلي ويثقل ثم يضاف الليمون في أخر غلوة.

- تسقى البسبوسة ساخنة بالشربات الساخن وتقدم.

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة والبندق

وفي طريقة أخرى قدمت الشيف غادة جميل طريقة عمل بسبوسة بالقشطة والبندق، من خلال برنامجها «اتفضلوا عندنا» على قناة «CBC سفرة»، وهي من أنواع الحلويات المفضلة لدى الكثيرون ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة.

مقادير عمل بسبوسة بالقشطة والبندق

- 2 كوب سميد.

- 1 كوب زبادي.

- نصف كوب سكر.

- ثلاثة أرباع كوب سمنة بلدي.

- شربات.

التقديم- قشطة.

- بندق.

طريقة عمل بسبوسة بالقشطة والبندق

- تدهن صينية مدورة بالسمنة.

- يخلط السميد والسكر والزبادي والسمنة ويقلب الخليط جيدا.

- يفرد الخليط فى صينية.

- يضاف على الوجه البندق ويساوى الوجه بالأيدى.

- توضع فى الفرن حتى تمام النضج.

- تسقى بالشربات الساخن وهى ساخنة.

- تترك لتتشرب ويضاف لها القشطة وتقطع وتقدم.