هل الطلاق في نهار رمضان يقع؟.. الإفتاء تجيب: «قد يكون وربما لا يكون»

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ساعات تفصلنا عن أولى ليالي شهر رمضان المبارك، وبالتزامن مع ذلك يتزايد بحث النساء حول الأسئلة الفقهية التي تبحث عنها، منها الحكم حول وقوع الطلاق في نهار رمضان، خاصة أن بعض الأزواج يتسمون بالعصبية الزائدة مما يوقعهم في فخ المشاكل بينما يوصل الأمر في بعض الحالات إلى لفظ كلمة «طلاق».

وكانت دار الإفتاء المصرية تلقت سؤال من إحدى المتابعات حول أن زوجها قال لها «أنتي طالق من دلوقتي ولبعد رمضان، فهل دي طلقة؟»، وأجاب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه طلاق بالفعل «أيوة طبعًا دي طلقة».

وتابع «عثمان»، في مقطع فيديو عبر القناة الرسمية لـ«الإفتاء»، أنه إذا كان الزوج لا يعلم وألقى الكلمة دون وعي وعلم ولا يقصد بها مقصد الطلاق والانفصال شرعًا عن زوجته فيجب عليه مراجعة نفسه والرجوع إلى دار الإفتاء لاستبيان وقوع الطلاق من عدمه «أنصحهم أنهم يجوا دار الإفتاء ونشوف، يمكن كان بيقولها بهزار يمكن كان غضبان وقتها، ويمكن كان في تعب نفسي عنده ومتضايق، فهو قال لفظ، قد يكون طلقة وقد لا يكون طلقة».

وأشار أمين دار الإفتاء إلى اعتقاد البعض مجموعة مفاهيم مغلوطة حول مسألة الطلاق وأنه لا يقع في شهر رمضان، لكن الأصل هو أنه لا يوجد نص صحيح يحرمه خلال الشهر المبارك، لكن الكثير يفضل تأخير وقوعه حتى انتهاء الشهر الكريم، لما له من بركة وفضل على العالمين.