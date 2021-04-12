شاهدي كيف بدت النجمات بالقبّعات

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 أبريل 2021 07:34 مساءً - تفنّنت الدور الراقية بأكسسوارات الموضة وخصوصاً القبعات لربيع وصيف 2021 فأطلقت الماركات قبعات cap hat مثل ديور وتوسعت التصاميم لتشمل قبعات البيريه بلوني البيج أو الأسود المزدانة بشباك أو بقماش من التول لتغطي الجبين بأناقة.
بدورها، صممت شانيل قبعات القش الرائعة التي يمتزج فيها قماش الغروغران مع القش، وأطلقت قبعات من القطن بالوان زاهية كالزهري والأصفر والأزرق، فيما ركزت غوتشي على قبعات البايسبول الممهورة بشعار الدار بينما رأينا لدى لويس فويتون قبعات بألوان مائية تحاكي الوان قوس قزح إضافة الى القبعات المونوغرام الأيقونية.
ماذا اختارت النجمات من قبعات في هذا الموسم؟
اخترنا لك الخليج 365 خمس نجمات تميزن بارتداء القبعة لهذا الموسم ويمكنك استيحاء إطلالتك الصيفية منهن:
مايا دياب اعتمرت قبعة فيدورا باللون البيج ونسّقت معها جامبسوت باللون العاجي وسترة بليزر باللون الكاميل، وانتعلت حذاء مسطّحاً من الفرو منح إطلالتها لمسات عصرية إضافية.
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ستيفاني صليبا: اعتمرت الممثلة والإعلامية ستيفاني صليبا تماشياً مع سترتها المربعة التقطيع قبعة من الصوف القرميدي بطراز beret فرنسية الإيحاء وتزينت بأقراط cascade أي تلك التي تجسد الشلال. ونسقت فستاناً من الحرير الأزرق الثلجي icy blue. حمل اللوك توقيع خبير المظهر خليل الزين.
ديما قندلفت: اختارت النجمة السورية ديما قندلقت قبعة من الموهير بلون الزهري الخشبي مع معطف ووضعت نظاارت شفافة مربعة ذات إطار معدني رفيع. اللوك من تنسيق خبير إطلالات المشاهير خليل الزين.
سنتيا صمويل: اختارت الممثلة والمؤثرة سنتيا صمويل القبعة بطراز الجنود من التويد مع معطف اسود وعززت اللوك بمكياج غامض سموكي.
النجمة أروى: اعتمرت الفنانة والمقدمة أروى القبعة بلون بني قرميدي مايل الى البرتقالي، مع طقم رسمي بني ومعطف من الصوف ونسقت معها القميص الأبيض والسترة من دون أكمام بلون بني ممائل للسروال. اللوك من تنسيق خبير المشاهير خليل الزين.
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