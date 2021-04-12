شاهدي كيف بدت النجمات بالقبّعات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 أبريل 2021 07:34 مساءً - تفنّنت الدور الراقية بأكسسوارات الموضة وخصوصاً القبعات لربيع وصيف 2021 فأطلقت الماركات قبعات cap hat مثل ديور وتوسعت التصاميم لتشمل قبعات البيريه بلوني البيج أو الأسود المزدانة بشباك أو بقماش من التول لتغطي الجبين بأناقة.



قبعة من ديور - الصورة من موقع الدار الالكتروني

قبعة beret من ديور - الصورة من موقع الدار الالكتروني





بدورها، صممت شانيل قبعات القش الرائعة التي يمتزج فيها قماش الغروغران مع القش، وأطلقت قبعات من القطن بالوان زاهية كالزهري والأصفر والأزرق، فيما ركزت غوتشي على قبعات البايسبول الممهورة بشعار الدار بينما رأينا لدى لويس فويتون قبعات بألوان مائية تحاكي الوان قوس قزح إضافة الى القبعات المونوغرام الأيقونية.

قبعة bucket من شانيل - الصورة من موقع الدار الإلكتروني

قبعة قش من شانيل - الصورة من موقع الدار الإلكتروني

قبعة مفتوحة من الرأس من لويس فويتون وقبعة بألوان مائية من لويس فويتون

الصورة من موقع الدار الالكتروني

قبعتان من غوتشي من القطن المطبع بالزهور الملونة - الصورة من موقع الدار الإلكتروني



ماذا اختارت النجمات من قبعات في هذا الموسم؟



اخترنا لك الخليج 365 خمس نجمات تميزن بارتداء القبعة لهذا الموسم ويمكنك استيحاء إطلالتك الصيفية منهن:

مايا دياب اعتمرت قبعة فيدورا باللون البيج ونسّقت معها جامبسوت باللون العاجي وسترة بليزر باللون الكاميل، وانتعلت حذاء مسطّحاً من الفرو منح إطلالتها لمسات عصرية إضافية.

تابعي المزيد: أحذية مسطحة لإطلالتك الكاجوال هذا الصيف

مايا دياب- الصورة من حسابها على انستغرام



ستيفاني صليبا: اعتمرت الممثلة والإعلامية ستيفاني صليبا تماشياً مع سترتها المربعة التقطيع قبعة من الصوف القرميدي بطراز beret فرنسية الإيحاء وتزينت بأقراط cascade أي تلك التي تجسد الشلال. ونسقت فستاناً من الحرير الأزرق الثلجي icy blue. حمل اللوك توقيع خبير المظهر خليل الزين.

ستيفاني صليبا - الصورة من حسابها على انستغرام



ديما قندلفت: اختارت النجمة السورية ديما قندلقت قبعة من الموهير بلون الزهري الخشبي مع معطف ووضعت نظاارت شفافة مربعة ذات إطار معدني رفيع. اللوك من تنسيق خبير إطلالات المشاهير خليل الزين.

ديما قندلفت- الصورة من حسابها على انستغرام



سنتيا صمويل: اختارت الممثلة والمؤثرة سنتيا صمويل القبعة بطراز الجنود من التويد مع معطف اسود وعززت اللوك بمكياج غامض سموكي.

سنتيا صمويل- الصورة من حسابها على انستغرام

النجمة أروى: اعتمرت الفنانة والمقدمة أروى القبعة بلون بني قرميدي مايل الى البرتقالي، مع طقم رسمي بني ومعطف من الصوف ونسقت معها القميص الأبيض والسترة من دون أكمام بلون بني ممائل للسروال. اللوك من تنسيق خبير المشاهير خليل الزين.

أروى - الصورة من حسابها على انستغرام

تابعي المزيد: ما النظارات التي يقبل عليها المشاهير هذا الموسم؟