بدلات رسمية موضة 2021 للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 أبريل 2021 07:34 مساءً - البدلة الرسمية قطعة من الواجب توافرها بأسلوب مناسب لكل موسم في خزانة كل فتاة محجبة، ومع تنوع تصاميمها على مدرجات خطوط الموضة في كل موسم، نلهمك اليوم عدة أفكار لارتداء البدلات الرسمية بأسلوب محتشم من موضة 2021.



البدلة الرسمية بألوان الباستيل من دلال الدوب

البدلة الرسمية بالوان الباستيل من دلال الدوب -الصورة من حسابها على الانستغرام



اعتمدت المدونة الكويتية، دلال الدوب، إطلالة عصرية بارتداء البدلة الرسمية بألوان الباستيل المناسبة لفصل الربيع الحالي في 2021؛ حيث أطلت بمعطف البليزر وبنطلون باللون الأصفر الباستيل مع قميص بنفسجي بدرجة الباستيل وربطة للعنق مصممة باللون الزهري المطبع، وأكملت اللوك بحجاب أبيض وحذاء بكعب بني لخيار بسيط وأنيق في مختلف الإطلالات العملية.

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بدلة الكاروهات من حنان الحكيم

بدلة الكاروهات من حنان الحكيم -الصورة من حسابها على الانستغرام



حنان الحكيم، بلوغر مختصة بالموضة والأزياء، وإعلامية مصرية، تلجأ إلى اتباع خطوط الموضة في كل موسم بالأسلوب المناسب لمظهرها، وفي 2021 ظهرت بإطلالة مميزة ببدلة الكاروهات المصممة باللون البنفسجي المزين بخطوط زهرية مع معطف كلاسيكي بذات القماش، وأكملت مظهرها بحجاب زهري وحذاء بكعب أسود مزين ببروش ناعم في المنتصف، ومن الناحية الجمالية تجملت بـ مكياج ناعم مرتكز على درجات اللونين البني والزهري لتواكب ألوان إطلالتها.

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البدلات الرسمية بطابع كلاسيكي من فاطمة حسام

البدلة الرسمية من فاطمة حسام -الصورة من حسابها على الانستغرام



اتبعت المدونة الإماراتية، فاطمة حسام، الأسلوب الكلاسيكي في تنسيق البدلات الرسمية لهذا العام، ومنه اختارت معطف البليزر وبنطلوناً واسعاً باللون الأزرق النيلي مع قميص أبيض وحجاب أبيض، وأكملت اللوك بحذاء بكعب بلون الباستيل الأخضر.

البدلة الرسمية بطابع كلاسيكي من فاطمة حسام -الصورة من حسابها على الانستغرام

وفي الإطلالة الثانية تألقت ببدلة رسمية باللون الرمادي مع حذاء رياضي مزين بدرجات اللون الرمادي مع حقيبة سوداء ناعمة.

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تنسيقات البدلة الرسمية من شهد ناصر

شهد ناصر ببدلة زهرية رسمية -الصورة من حسابها على الانستغرام



تفضل اليوتيوبر والمدونة الأردنية، شهد ناصر، اتباع موضة موسم كل عام بارتداء أجمل الأزياء المحتشمة، ولهذا العام نسقت بدلة رسمية باللون الزهري مع بلوزة وحجاب باللون الأبيض وحذاء رياضي، إلى جانب حقيبة بنية مطبعة بأسلوب ناعم وأنيق، وفي إطلالتها الثانية ارتدَتْ بليزر وبنطلوناً باللون البني مع بلوزة خضراء برقبة مرتفعة وحجاب التوربان الأسود، وأكملت اللوك باكسسوارات من الجلد الأسود لخيار بسيط وأنيق.

البدلة الرسمية من شهد ناصر-الصورة من حسابها على الانستغرام

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