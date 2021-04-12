إطلالات عصرية كاجوال للرجل موضة ربيع 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 أبريل 2021 07:34 مساءً - مع حلول موضة ربيع 2021، من الضروري البحث عن أحدث الإطلالات العصرية الكاجوال للرجل؛ لتجديد خزانته بشكل ملائم، حتى لو كان الكثير من الناس يعتقدون أنه لا يهتم كثيراً بآخر مستجداتها، بل على العكس هو يبحث عن أحدث صيحاتها، ويتابع كل ما هو جديد؛ لتجديد مظهره الخارجي والظهور بأفضل إطلالة مميّزة.

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ألوان حيادية وتصاميم مريحة

Casablanca كازابلانكا

ظهرت التصاميم المريحة والعملية، والتي تميّزت بالألوان المفعمة بالحياة والأمل، وقد احتلّ اختيار الألوان الحيادية الصدارة في إطلالات أزياء الرجال خلال عروض الأزياء التي تمّ تقديمها لهذا الموسم، خاصة أن العنوان العريض كان الراحة في الإطلالة لعام 2021، كما برزت تصاميم جديدة اعتمدت على دمج النقشات والزخارف، وقد ركّز البعض منها على لونين هما الأزرق والأبيض، أو الألوان البسيطة من أبرزها اللون الأخضر الزيتوني، مع تصميمات السترة متعدّدة الجيوب والأحذية المريحة لإطلالة جديدة وفخمة.

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Berluti برلوتي

كما تميّزت الإطلالات النابضة بالحيوية بالتنوّع والتجديد، مع وجود ألوان متميّزة مستوحاة من نبض الطبيعة؛ حتى تتناسب مع مختلف الأذواق وتطلّعات محبّي التصاميم الفريدة من الأزياء للرجال، حيث ضمّت التشكيلات الجديدة منها مجموعة متنوّعة من ألوان الغابات الترابية والخضراء مع بعض المطبوعات الحيوانية التي جرى تصميمها بشكل استثنائي .

كما أن هناك تصميمات يمكن اختيارها من الملابس غير الرسمية، والتي يفضلها الكثير من الرجال وهي التصاميم المستوحاة من الرياضة. ولأن الرجل العصري يبحث عادة عن الملابس التي توفّر له الراحة والأناقة، أيضاً نجده يرتدي السراويل القماشية مختلفة الألوان.ملابس رياضية وموديلات مخطّطة

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David catalan دافيد كاتالان

أما الملابس الرياضية، والتي تعتبر المفضلة لدى الكثير من الرجال، فقد ظهرت بقوة في الكثير من صيحات الموضة، حيث تميّزت بعدد متنوّع من الأنماط العصرية؛ للتمتّع بإطلالة غير الرسمية، ويمكن للرجال ارتداء سترات قطنية أنيقة بنقوش خفيفة مع الجينز الداكن، أو حتى مع تيشيرت لتغيير أسلوبه.

أما بالنسبة للرجال الذين يرغبون في الحفاظ على مظهرهم الرياضي الأنيق، فقد يختارون قميصاً مزركشاً مع حذاء رياضي وسترة غير رسمية أو سترة قطنية ناعمة، ومن المهم الانتباه إلى أن الطلّة الأنيقة لا تكتمل بدون الحذاء المناسب، حيث تعتمد عملية اختياره لطلّة معينة على مجموعة متنوّعة من العوامل مثل المناسبة، الوقت من اليوم، وأسلوب الزيّ .

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Dior ديور

أما التصاميم المخطّطة، فكانت واحدة من الصيحات التي عادت من حقبة التسعينيات وأوائل الألفية، والتي تمنح الرجل إطلالة شبابية مميّزة، سواء بالموديلات الكاجوال والسيمي كاجوال، مثل البلوفر مع البرمودا باللون الأبيض، أو كالبلوفر الخفيف المخطّط مع البدلة الكاجوال باللون الأبيض.

لإطلالات مفعمة بالحيوية والأمل، ليس هناك أفضل من ألوان الباستيل بدرجاتها الرائعة؛ لتمنح الرجل هذا الإحساس الأنيق، والتي اعتمدها كثير من بيوت الأزياء لموضة ربيع 2021.

وأخيراً، شاهدنا الإطلالات المحايدة التي تعتمد على ارتداء غالبية القطع بلون واحد، من الصحيات الرائجة بقوة هذا الموسم .

Prada برادا

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