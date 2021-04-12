كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 أبريل 2021 07:34 مساءً - يُعد حجر الألماس هو حجر شهر أبريل المميز، كما أنه أيضاً من أكثر الأحجار الكريمة رواجاً في تصميم المجوهرات والساعات، وهو الحجر الأكثر تفضيلاً من قبل الكثير من النساء حول العالم. وتحرص أهم الماركات العالمية على تقديم تصاميم مميزة وفخمة لساعات اليد المُرصعة بالألماس، لتجذب آلاف النساء العاشقات للأناقة والفخامة حول العالم.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ «الخليج 365. نت» أفخم موديلات ساعات يد مُرصعة بالألماس، حجر أبريل؛ لتختاري من بينها الساعة الأنسب لكِ، لإطلالة رمضانية مميزة:

أفخم موديلات ساعات يد مرصعة بالألماس حجر أبريل لرمضان 2021

ساعة يد مرصعة بالألماس من تيفاني آند كو Tiffany & Co

ساعة يد مرصعة بالألماس من تيفاني آند كو Tiffany & Co

تُفضل الكثير من النساء الساعات الصغيرة، والمُصممة من الجلد الأسود، نظراً لأناقتها وإمكانية تنسيقها مع مختلف الإطلالات اليومية.

وإذا كنتِ تبحثين عن تصميم جذاب وفخم لساعة يد مُرصعة بالألماس، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الجذاب، لساعة يد من ماركة تيفاني آند كو Tiffany & Co، مُصممة من علبة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، مرصعة بـ 76 ماسة مستديرة رائعة، وأربع ماسات باجيت مع ميناء فسيفساء من عرق اللؤلؤ الأبيض.

وصُمم حزام الساعة من الساتان الأسود بإبزيم ماسي، مما يجعلها تناسب إطلالاتك الرمضانية بالعبايات السوداء أو باللون الرمادي بدرجاته أو الأحمر الداكن.

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ساعة يد مُرصعة بالألماس من كارتييه Cartier

ساعة يد مُرصعة بالألماس من كارتييه Cartier

لإطلالة أكثر نعومة وأناقة، تناسب خروجاتكِ النهارية والمسائية في شهر رمضان، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الفخم، لساعة Baignoire من كارتييه Cartier، المُصممة من علبة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا، بتصميم بيضاوي، مرصّعة بـ41 ماسة قطع بريانت وتاج مرصع بماسة قطع بريانت، بإجمالي 0. 50 قيراط.

وصُمم سوار الساعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، المطلي بالروديوم، مما يمنحكِ إطلالة أكثر فخامة بتنسيق هذه الساعة الجذابة مع إطلالة نهارية بعباية باللون الأبيض أو الأوف وايت أو الرمادي الفاتح، أو إطلالة مسائية بتنسيقها مع عباية سوداء أو بدرجات اللون الرمادي الداكن، أو بدرجات اللون الأزرق أو الأخضر.

ساعة يد من الألماس من بوشرون Boucheron

ساعة يد من الألماس من بوشرون Boucheron

تتميز ماركة بوشرون Boucheron بتصاميمها الفخمة والجذابة للساعات النسائية المختلفة، وهي التصاميم التي أعجبنا منها ساعة 26 Vendôme، المُصممة من علبة ثمانية الأضلاع، مُرصعة بالكامل مع سوار الساعة بماسات باجيت، المظللة بخط رفيع أسود عميق.

ويُمكنكِ تنسيق هذه الساعة الجذابة، مع إطلالة رمضانية راقية، باعتمادها مع عباية باللون الأسود المُرصع بالكريستال أو الخرز اللامع، أو عباية بدرجات ألوان الرمادي أو الأوف وايت أو الأحمر الداكن.

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ساعة يد مرصعة بالألماس من ديور Dior

ساعة يد مرصعة بالألماس من ديور Dior

لتصميم أكثر جاذبية، يناسب المرأة التي تبحث عن الفخامة في كل قطعة ترتديها، قدمت ماركة ديور Dior هذه الساعة الفخمة من مجموعة GEM DIOR، والمُصممة من علبة مقاس 27 مم من الفولاذ المقاوم للصدأ، مع إطار مرصع بـ 31 ماسة، إضافة إلى مينا مُصممة من عرق اللؤلؤ الأبيض.

وصُمم سوار الساعة على شكل وصلات غير متماثلة من الفولاذ المقاوم للصدأ، مع وصلة نهاية مرصعة بست ماسات.

ويُمكنكِ تنسيق هذه الساعة الفخمة مع إطلالة نهارية أو مسائية خلال شهر رمضان، باعتمادها مع عباية أوف وايت أو سوداء أو بدرجات اللون الرمادي.

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