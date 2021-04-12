فوائد زيت الخزامى للشعر الجاف رائعة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 أبريل 2021 07:34 مساءً - كثيرا ما تسأل النساء أنفسهنَّ، عن أسباب جفاف الشعر؟ بصراحة، إنها مشكلة شائعة وعالمية، ولكن مع بذل القليل من الجهد لرعاية احتياجات العناية بشعرك، يمكنك تغييره ليبدو أكثر نعومة ويبدو أكثر صحة، والتخلّص من جميع المشكلات الشائعة، مثل حكة فروة الرأس وتساقط الشعر وتقصف الأطراف والجفاف. لذلك، وبخلاف اتباع روتين منتظم للعناية بالشعر، اتجهي إلى الزيوت الأساسية لإضافة تغذية خاصة بشعرك. ومن بينها، زيت الخزامى المفضل على نطاق واسع.



فوائد زيت الخزامى للشعر الجاف ستذهلك معرفتها

فوائد زيت الخزامى للشعر الجاف مذهلة

تعرّفي على فوائد زيت الخزامى للشعر الجاف، وكيفية استخدامه للعناية بالشعر، وفق الآتي:



فوائد زيت الخزامى للشعر الجاف

يمتاز زيت الخزامى بفوائد جمّة للشعر

يحتوي زيت الخزامى على العديد من الخصائص المفيدة التي يمكن أن تقوية الشعر، ومن أبرزها:

يُساعد زيت الخزامى في تعزيز نمو الشعر ومعالجة الصلع أو الثعلبة، ويُمكن تجربة الزيت بأمان في الشعر.

يحتوي الخزامى أيضًا على خصائص مضادة للميكروبات، وهذا يعني أنَّه يُساعد على منع نمو البكتيريا والفطريات، ويمنع حكة فروة الرأس على وجه الخصوص أو قشرة الرأس وحتى الالتهابات.

على الرغم من الحاجة إلى مزيد من الدراسات، إلا أنَّ استخدام زيت الخزامى قد يقلل من خطر الإصابة بالقمل، قد يكون استخدام زيت شجرة الشاي معه أكثر نجاحًا.

يُستخدم الخزامى كعلاج منزلي لالتهاب الجلد والحروق، وقد يكون استخدامه في شكل زيت عطري مفيدًا لالتهاب فروة الرأس وجفافها.

كميزة إضافية للخزامى له رائحة رائعة، ويمكن لرائحته أن تهدئ جهازك العصبي، وتشعرين بالإسترخاء والسرور والمزاج الأفضل بعد استنشاقه.

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كيفية استخدام زيت الخزامى للشعر

زيت الخزامى للعناية بالشعر والحفاظ على صحته

هناك العديد من الطرق لاستخدام وتطبيق زيت الخزامى على الشعر، اعتمادًا على الفوائد التي ترغبين في تجربتها، ومنها:



تدليك فروة رأسك

هل ترغبين في الحصول على أفضل فوائد زيت الخزامى لنمو شعرك وفروة الرأس؟ ما عليك سوى فقط، تدليك فروة رأسك بزيت الخزامى المخفف.

يمكنك تخفيف زيت الخزامى الأساسي بزيت ناقل مثل الجوجوبا أو زيت جوز الهند، ويجب عليك خلط الزيت العطري والزيت الحامل في أجزاء متساوية، ومن الأفضل القيام بذلك بعد الاستحمام، اتركيه لمدة 5 إلى 10 دقائق ثم اشطفيه بعد ذلك إذا رغبت في ذلك، أو يمكنك تركه طوال الليل مع لف شعرك بمنشفة إذا كنت تريدين أقصى قدر من الفوائد، ومن دون شك ستستمتعين أيضًا برائحة الخزامى المهدئة والجميلة بالإضافة إلى بعض تأثيرات علاج فروة الرأس.



أضيفي زيت الخزامى إلى منتجات شعرك

زيت الخزامى للتخلّص من جفاف الشعر ومنحه النضارة واللمعان

للحصول على بعض الفوائد لفروة الرأس ونمو الشعر والرائحة والتأثيرات المهدئة، أضيفي زيت الخزامى إلى منتجات الشعر، وعلى سبيل المثال، يمكنك إضافة القليل من زيت الخزامى إلى الشامبو أو البلسم أو أي منتج آخر. وذلك عن طريق إضافة فقط حوالي خمس قطرات لكل أونصة من المنتج لتكون آمنة، وبعد ذلك، استخدمي منتج الشعر حسب التوجيهات.

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شراء منتجات الشامبو مع زيت الخزامى الأساسي المضافة

تُفيد منتجات العناية بالشعر المحتوية على الخزامى في تعطير الشعر

المنتجات التي تحتوي على زيت الخزامى بالفعل يمكن أن تكون مهدئة ومعطرة وجيدة لفروة رأسك، ومن المرجح جدًا أن يتم تخفيف زيت الخزامى، مع اختلاف الكمية من منتج إلى آخر، فقط انظري إلى المُكوِّنات، إذا كانت قوائم المُكوِّنات تحتوي على "زيت الخزامى الأساسي" أو "ماء الخزامى"، فكلما زادت المُكوِّنات الطبيعية والزيوت الحاملة، كان ذلك أفضل.

ما عليك سوى استخدام المنتجات كلما دعت الحاجة أو حسب التوجيهات، يوميًا أو أسبوعيًا.



استخدمي مصل الشعر من زيت الخزامى

أمصال الشعر هي منتجات مصممة لفوائد محدّدة للعناية بالشعر، وتتضمن الشعر المجعد والشعر الدهني والأطراف المتقصّفة والمزيد.

تمامًا مثل شراء أي منتج، انظري إلى قائمة المُكوِّنات الموجودة على الملصق، والتي تحتوي على محتوى زيت الخزامى الأساسي والمُكوِّنات الطبيعية هي أفضل رهان لك، اتبعي الإرشادات الموجودة على منتج مصل الشعر لمعرفة عدد مرات استخدامه، يوميًا أو أسبوعيًا.



قناع الخزامى للشعر

قناع زيت الخزامى للعناية بالشعر

جرّبي قناع الخزامى الأسبوعي، فهو سيمنحك أفضل فوائد زيت الخزامى للعناية بالشعر، وطريقته هي:

المُكوِّنات:

ثلاث ملاعق من زيت الخزامي.

ثلاث ملاعق من زيت الذرة.

ثلاث ملاعق من البابونج المطحون.

ملعقة من الزعتر المطحون.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بداخل علبة بإضافة الزعتر مع البابونج مع زيت الذرة مع زيت الخزامي، ونقوم بتقليب الوصفة جيدًا ثم نحكم غلق العلبة ونترك الوصفة بمكان مظلم ثلاث أيام.

يتم تنظيف فروة الرأس ثم القيام بأخذ كمية من الخليط ونقوم بتدليك فروه الرأس بها جيدًا، مع الحرص على تغطية الشعر بالكامل، وتترك الوصفة فوق الشعر لمدة ثلاث ساعات.

يمكنك وضع غطاء بلاستيكي فوق الرأس وتركها لمدة أطول، فاعلمي كلما طالت المدة كلما ذات لمعان وبريق الشعر، نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر مع تكرار الوصفة مرة كل خمس أيام.



زيت الخزامي في سطور

زيت الخزامى وخصائصه

يُعد الخزامى نباتًا مُزهرًا ويتميز بأوراقه العطرة وأزهاره الجذابة، ويُعتقد بأنَّ موطنه الأصلي هو البحر الأبيض المتوسط، الشرق الأوسط والهند، ويُستخرج زيت نبتة الخزامى عن طريق عملية تقطير أوراق النبتة، بحيث يكون المنتج النهائي عبارة عن مستخلص شديد التركيز من مركبات الخزامى المفيدة.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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