«ضرارير سمن على عسل».. علاقة إسعاد يونس وشريهان: صداقة ودعم وزيارات «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بدأت مسيرتها بالعمل كمذيعة بـ«إذاعة الشرق الأوسط»، تأثرت بوالدها الذي كان من الضباط الأحرار وعمل صحفياً في «مؤسسة روز اليوسف»، دخلت المجال التمثيلي وعملت في العديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية والسينمائية، قامت بتأليف مسلسل «بكيزة وزغلول» والذي لقي نجاحا عالميا غير مسبوق بالاشتراك مع الفنانة سهير البابلي، هي الفنانة والإعلامية، إسعاد يونس، والمعروفة باسم«صاحبة السعادة».

تزوجت الفنانة إسعاد يونس، من الفنان «نبيل الهجرسي»، ثم تزوجت من رجل الأعمال الأردني «علاء الخواجة» ولها من الأبناء «نورهان»، «عمر»، وربطتها علاقة وصلة بالفنانة شيريهان، قائمة على الصداقة والتناغم.

ويتزامن اليوم 12 إبريل، عيد ميلاد الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، الـ71، ويُقدم «هُن» لقطات من علاقتها بضرتها الفنانة شيريهان، خلال السطور التالية:

مرض وصداقة ومساندة

توترت علاقة الفنانتين لفترة من الزمن، ولكن كانت الصداقة كلمتها الأخيرة، إذ عادت المياه لمجاريها من جديد، وتحرص كل واحدة على مشاركة الأخرى خلال المناسبات المختلفة، ورغم المواقف الصعبة التي مرت بالصديقتين إلا أنهما قررتا التمسك ببعضهما البعض، وهو ما ظهر خلال المناسبات والمواقف المختلفة.

ولم تتردد إسعاد يونس، لحظة في الوقوف بجوار صديقتها حينما أُصيبت بالسرطان، إذ كانت تحرص على رعايتها والوقوف بجوارها ودعمها نفسيا.

وكانت تنتهز شريهان الفرصة للتعبير عن حبها لإسعاد ردا على وقوفها بجوارها، خلال لقاءاتها في وسائل الإعلام، كما حضرت حفل زفاف ابن إسعاد يونس، من زوجها علاء الخواجة، وقدمت حينها فقرة رقص، إلى جانب تواجدهما خلال الصور التي ظهرا خلالها كعائلة واحدة.

إسعاد يونس في حفل تخرج ابنة شريهان

شاركت إسعاد يونس في حفل تخرج ابنة شريهان بلندن عام 2015، وجمعتهما صورًا متعددة للأسرة جميعا، نشرتها شريهان على صفحتها على إنستجرام، لتمتلئ الصورة بمشاعر الحب والود وكأنها ابنتها.