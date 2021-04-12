كورونا: 5 أعراض فموية لكوفيد-19 يجب البحث عنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي:

يمكن أن يكون فقدان حاسة الشم والتذوق أحد أكثر أعراض الفيروس التاجي شيوعا، ويمكن أن يستغرق أسابيع للشفاء التام، وفقًا للدراسات، تم الإبلاغ عن هذه العلامة في أكثر من 60٪ من حالات كورونا

ومع ذلك، قد لا تكون هذه هي الطريقة الوحيدة التي يؤثر بها فيروس SARS-COV-2 على براعم التذوق لديك ويغيرها، مع تقديم الأبحاث ودراسات الحالة باستمرار، بدأنا فقط في تعلم العديد من الطرق التي يتسبب بها الفيروس في تدمير جسم الإنسان وإضعاف الحواس الحيوية أيضًا، وفقا لموقع timesofindia.

هل يمكن أن يسبب لك مرض كوفيد التهاب الفم؟

بينما لا تزال النتائج جارية، يقترح الخبراء الآن أن مظاهر عدوى كوفيد يمكن أن تستمر إلى ما بعد العلامات التنفسية الأساسية.

إليك ما توصلت إليه الدراسات

وفقًا لدراسة جديدة أجراها المعهد الوطني للصحة بالهند، والتي تم نشرها في المجلة العلمية Nature Medicine ، فإن ما يقرب من نصف ضحايا كورونا يعانون من أعراض فموية أثناء الإصابة.

نظرًا لأن العلامات الكلاسيكية فقط هي التي تظهر بوضوح، يشير الخبراء الآن إلى أن الكثير من هذه الأعراض الفموية، والتي قد تظهر قبل أيام من ظهور العلامات الأخرى قد تمر دون أن يلاحظها أحد.

ما الذي يغذي انتشار أعراض فيروس كورونا عن طريق الفم؟

تحدث معظم حالات العدوى المصحوبة بأعراض عندما يبدأ الفيروس في التكاثر ويهاجم أعضائنا، على الرغم من عدم وجود دليل حالي يشير إلى أن فيروس كورونا يصيب أو يتكاثر بشكل مباشر على طول تجاويف وأنسجة الفم، لكن البعض يعتقد أن السبب وراء الانتشار هو الأنماط التي ينتشر من خلالها كوفيد بشكل أساسي - السعال أو التحدث أو مجرد التنفس.

كما لاحظت دراسة المعاهد الوطنية للصحة في الهند، أن الأعراض الفموية المتعلقة بالمرض يمكن أن تظهر أيضًا في الحالات غير المصحوبة بأعراض، أو الحالات الخفيفة، حيث لا تظهر أي علامات أخرى للعدوى.

يشعر العلماء الآن أن وجود الفيروس في تجاويف وأنسجة الفم يساهم في دور انتقال أكبر لـ كورونا يمكن أن يضيف أيضًا إلى الدليل على أن الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض، أي الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض، لا يزالون قادرين على زيادة انتشار المرض بشكل كبير عبر أنماط مثل التحدث أو التنفس عندما يفتحون أفواههم.

في حين أن المظاهر الفموية لـ كورونا تتطلب الكثير من البحث، فإليك بعض الأعراض التي يشعر الخبراء أنها قد تصيب المريض في الأيام الأولى، بصرف النظر عن فقدان التذوق.

الفم الجاف

عادة ما ترتبط متلازمة جفاف الفم بالكثير من الالتهابات الفيروسية واضطرابات المناعة الذاتية والآن، كوفيد-19 أيضًا.

تعني تجربة جفاف الفم في الأساس أن الفم يمر بوقت عصيب في إفراز اللعاب، مما يحافظ على ترطيب الفم، ويساعد على الهضم، والأهم من ذلك أنه يحمي الفم من البكتيريا الضارة ومسببات الأمراض الأخرى.

يمكن أن يشعرك جفاف الفم بإحساس بالجفاف أو اللزوجة في الفم، كما يجعل اللعاب أكثر سمكًا، تعد رائحة الفم الكريهة أحيانًا علامة شائعة على جفاف الفم.

يمكن أن يسبب أيضًا صعوبات في مضغ الطعام والتحدث وتجعلك تشعر بإحساس قاسي وحرق في سقف فمك، الأعراض غير العادية مثل هذه، في الوقت الحالي، تحتاج إلى الفحص مرة واحدة.

الآفات

عندما تمر بعدوى فيروسية مثل كورونا، فإن أحد الأحاسيس النموذجية التي يمكن أن تواجهها هو التهاب واسع النطاق، عندما يهاجم الفيروس ألياف العضلات، وبطانات الأعضاء، يمكن أن يظهر هذا الالتهاب على شكل آفات، نتوءات مؤلمة، بما في ذلك مناطق اللسان واللثة.

بالنسبة لبعض الناس، يمكن أن تظهر عدوى فيروسية في الفم على شكل قرح وتهيجات وحساسية، على الرغم من عدم وجود طريقة مثبتة لمكافحة هذه الآفات، إلا أن المعاناة من نتوءات مؤلمة قد تمنعك من تناول الطعام وتتجنب بعض الطعام.

لسان كوفيد

لسان COVID هو أحد الأعراض الفيروسية التي تمت مناقشتها كثيرًا في الوقت الحالي، على الرغم من عدم وجود سبب محدد نعرفه الآن لما يسببه، إلا أن فيروسًا مثل SARS-COV-2 يمكن أن يؤثر بالتأكيد على لسانك، أولاً، وفقًا للعديد من دراسات الحالة، قد يكون التعرض للسان كوفيد شاقًا للغاية، يعاني المرضى أيضًا من إحساس حارق والتهاب على سطح اللسان.

يتفق بعض الأطباء أيضًا على أن إحساس اللسان يمكن أن يكون مرتبطًا بالطفح الجلدي الذي أصبح مرتبطًا بـ COVID-19.

تغيرات في لون / إحساس اللسان

طريقة أخرى يمكن أن يؤثر بها كورونا على تجاويف الفم، وعلى وجه الخصوص، اللسان عن طريق تغيير لون وملمس اللسان.

تهيج الفم وتورمه وتكاثره بالقرب من تجاويف الفم يمكن أن يجعل لسانك يشعر بالغرابة، يمكن أن يسبب أيضًا تهيجًا في الفم، أو شفتيك، أو وخزًا في اللسان، أو تشعر بتهيج أكبر بكثير مما ينبغي أن تكون عليه عادة يمكن أن يتسبب أيضًا في تغيير اللون الذي ستعتاد على رؤيته.

على سبيل المثال، على عكس اللسان الطبيعي الوردي الصحي، يمكن ملاحظة احمرار غير عادي أو بقع بيضاء أو لسان داكن اللون عند إصابة الفيروس.

لا تتجاهل أي أعراض

تذكر أن التغييرات في الفم واللسان ليست أعراضًا دقيقة لـ كورونا في الوقت الحالي، وقد لا تؤثر على الجميع، ومع ذلك، مع السلوك المتغير للفيروس وارتفاع الحالات، فإن أي أعراض مفاجئة وغير عادية تستحق الفحص.

ضع في اعتبارك إجراء الاختبار في أقرب وقت ممكن إذا واجهت تغييرات غير عادية أو واجهت أعراض كوفيد الأخرى،، اعزل نفسك حسب الحاجة واحصل على المساعدة.