«مش قادرة أتحرك» و«هعمل عملية».. تفاصيل تدهور صحة فيفي عبده بعد «حقنة خاطئة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال الأشهر الماضية، تعرضت الفنانة فيفي عبده، لأزمات صحية، متتالية بسبب تلقيها حقنة خاطئة، وهو الأمر الذي كشفت عنه من خلال مشاركتها لمتابعيها، عبر حساباتها على «السوشيال ميديا» بمقاطع فيديو أوضحت حالتها الصحية، والحقنة التي أدت لأخطاء طبية أصابتها.

وخرجت الفنانة فيفي عبده، في مقطع فيديو، أمس الأحد، لتكشف عن أزمتها الصحية التي نالتها، بسبب الحقنة الخاطئة أيضًا، مما جعلها تجري عملية جراحية، لم توضح تفاصيلها بعد، وبسبب حقنة خاطئة أيضًا، فقدت «فيفي» قدرتها على الحركة لفترة.

وفي التقرير التالي، يرصد «هن» الأزمات التي طالت الفنانة فيفي عبده، بسبب الحقنة الخاطئة.

ادعولي هعمل عملية

«ادعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي واللي بيكرهوني الله يسامحهم كل سنة وأنتم طيبين وبخير رمضان كريم» هكذا خرجت الفنانة فيفي عبده، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ظهرت «فيفي» في الفيديو، بعلامات الإعياء، إذ بدت وجهها شاحب اللون ومستلقية على السرير، معلقة في يديها المحاليل، كما أنها ارتدت غطاء الرأس، وتحدثت في الفيديو قائلة: «حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اداني حقنة غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عمليه جراحية».

وكشفت فيفي عبده أنها سوف تجري العملية الجراحية، دون الكشف عن تفاصيلها: «عندي عملية هقعد فيها ساعتين، وأنا في المستشفى دلوقتي، وداخلة العمليات بكرة الصبح».

مش قادرة أتحرك

وقبل أشهر قليلة، كشفت الفنانة فيفي عبده، أيضًا، عن تعرضها لخطأ طبي أثناء حصولها على حقنة، ما أدى إلى إصابتها بالتهابات في أوتار وأعصاب إحدى قدميها، وأثر سلبًا على حركتها بشكل كبير.

وأكدت فيفي عبده، خلال بث مباشر عبر حسابها الرسمي على «انستجرام»، أن هذه الحقنة دمرتها وأدخلتها في أزمة صحية عنيفة، وفجأة وجدت نفسها جالسة على السرير، غير قادرة علي الحركة، بحسب وصفها.

وكانت الفنانة فيفي عبده، نشرت تسجيلا صوتيا، تحدثت خلاله عن حالتها الصحية، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وتحدثت وقتها فيفي عبده: «أنا طلبت منكوا تدعولي، لأني مكنتش بقدر أمشي على رجلي، وأديني بتعالج وإن شاء الله أبقى كويسة، أنا بطمنكوا عليا عشان اللي الناس كاتبينه حرام كدة بيطلعوا إشاعات عليا».

وأضافت فيفي عبده: «الحمد لله أنا بتعالج وربنا يسهل، ربنا يخليكوا ليا ويشفي كل مريض ويشفيني، يارب شدة وتزول، بحبكوا أوي من مصر أم الدنيا ومن بيتي».