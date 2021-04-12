طلب غريب من متابعي فيفي عبده بعد فيديو العملية: خلي ربنا يكرمك «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اداني حقنة غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عمليه جراحية»، هكذا خرجت الفنانة فيفي عبده، في مقطع فيديو جديد، معلنة تعرضها لأزمة صحية بسبب تلقيها حقنة خاطئة، تجري على أثرها عملية جراحية.

وظهرت «فيفي» في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بوجه شاحب اللون ومستلقية على السرير، كما أنها ظهرت مرتدية غطاء أسود على رأسها، مستغيثة بمتابعيها للدعاء لها «ادعولي بحق الشهر الكريم، كل اللي بيحبوني يدعولي، واللي بيكرهوني الله يسامحهم، كل سنة وأنتم طيبين وبخير رمضان كريم».

وأثار مقطع الفيديو تعاطف الكثير من متابعي وأصدقاء الفنانة من الوسط الفني، الذين تمنوا لها الشفاء العاجل، لكن ظهور «فيفي» في الفيديو وهي واضعة «المانيكير» على أصابعها، جعل متابعوها يطلبون منها إزالته، كما أن بعض المعلقين أبدوا إعجابهم بطلاء الأظافر.

وأتت الكثير من التعليقات للفنانة فيفي عبده، متعلقة بطلاء الأظافر، وكان منها «ربنا يشفيكي ويعافيكي بس أنتي رايحة تعملي عملية مش ضامنة الحياة من الموت.. شيلي المانيكير من إيدك خلي ربنا يكرمك»، «فيفي أنا بحبك، ربنا يشفيكي ويعافيكي، بس ياريت يا حبيبتي استسمحك تشيلي المانيكير اللي أنتي حطاها».

وكانت من بين التعليقات الواردة أيضًا «اللهم يشافيكي ويعافيكي بحق محمد وآل محمد.. بس أقول وأنتي منتظره العملية والأظافر مصبوغة، يعني مفيش وضوء ولا صلاة، متى التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى»، وتفاعل معه آخر في تعليقه «هو مش المفروض المانيكير ده يتشال عشان العملية ولا إيه، ولا أنتم بتخترعوا صحة جديدة»، «ربنا يشفيكي ويشفي كل مريض.. بس ياريت تشيلي الضوافر ملهاش لازمة».

بينما أبدت أخرى إعجابها بطلاء الأظافر «ربنا يشفيكي يا فوفا.. بس السلسلة الجامدة دي وضوافرك دي بتحطيلها ثوم ولا ايه»، وفي طلب آخر من أحد المتابعين «ربنا يشفيكي ويقومك بالسلامة، بس من فضلك تمسحي المانيكير وتتوضي وتصلي وتدعي لربنا يقومك بالسلامة يا حبيبتي».

أزمة صحية سابقة لفيفي عبده

وكانت كشفت الفنانة عن تفاصيل مرضها، موضحة أنها تعرضت لخطأ طبي كاد أن يدمر حياتها، وهو ما أفقدها حركتها، وذلك بعدما حصلت على حقنة، ما أدى إلى إصابتها بالتهابات في أوتار وأعصاب إحدى قدميها، وأثر سلبا على حركتها بشكل كبير.

وخلال ظهورها في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على موقع «انستجرام»، كشفت «فيفي» أن تلك الحقنة دمرتها وأدخلتها في أزمة صحية عنيفة، وفجأة وجدت نفسها جالسة على السرير، غير قادرة على الحركة، بحسب وصفها.