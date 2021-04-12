أصالة عن علاقتها بالفنان عمرو يوسف وكندة: صداقتكم أكبر ثروة بالحياة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تغزلت الفنانة والمطربة أصالة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بالفنان عمرو يوسف والفنانة كندا علوش.

وأرفقت الفنانة صورة تجمع بين الفنان المصري عمرو يوسف وزوجته كندا علوش، وكتبت عليها قائلة: «أكبر ثروة بالحياة هيّي الصداقة وعمرو يوسف من النّاس النّادر نشوفهم.. كيف بيقدر يكون لكلّ الّلي حواليه أخّ قريب شهم مُهذّب بيحترم الكلّ وبيخدم الكلّ وفيه مواصفات الفنّان الحقيقي».

وتابعت الفنانة في رسالة دعم للفنان عمرو يوسف، عقب توقف تصويره مسلسله الذي كان من المتوقع المشاركة في السباق الرمضاني: «أكيد الّلي بيجرحك بيجرحنا وعدمّ ردّك على مغرور أو متكبّر منّ عظيم أخلاقك الّلي معروفه عنّك يا أحلى شباب بلادنا كلّها، والنّجاح بإنتظارك والنّاس بتشتاقلك لأنّك خير مين يكون بينهم لأنّك بقيت منهم، وصباح الفلّ على حلوتنا الحبيبه كنّوده شريكتك المُحبّة الوفيّة».

لقيت الصورة التي شاركتها الفنانة أصالة، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها؛ إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، كان من أبرزها: «انتي كتير صديقة منيحة، ربنا يوفقك يا صولا، مبروك الزواج، عمرو وكندا من أكتر الناس المحترمين في الوسط، مبروك خطوبة ابنتك، انتي مثال للصديقة المثالية».

خطوبة شام الذهبي ابنة أصالة

فاجأت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، بحفل خطبتها على شاب يدعى أحمد هلال، ابن رجل أعمال مصري، في حفل عائلي بسيط اقتصر على الأسرتين فقط.

في وقت سابق كانت الفنانة الفنانة السورية أصالة نصري، كشفت حين حلت ضيفة في برنامج «سهرانين»، الذي يذاع عبر فضائية «ON»، عن مفاجأة في حياة ابنتها «شام»، إذ ذكرت وقتها أنها ستتزوج قريبًا، واكتفت بذلك دون أن تكشف هوية الشاب الذى ترتبط به ابنتها.

وعلقت المطربة أصالة وقتها: «هتتجوز قريبًا والشاب اللي بتحبه أنا كمان بحبه كتير.. وإن شاء الله يكون مثل ما بتوقع».