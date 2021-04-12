مكياج ناعم مثالي لشهر رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 أبريل 2021 01:35 مساءً - إذا كنت ممن يضعن المكياج بشكل يومي، فلا بد أنك بحاجة الى تعلم طريقة تطبيق مكياج ناعم سريعة وبسيطة جداً، تخفين من خلالها الشوائب، وتحصلين على مظهر مشرق ومتألق بقدر قليل من مستحضرات المكياج، خلال شهر رمضان. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك كيفية الحصول على مكياج يومي ناعم تعتمدينه خلال الشهر الكريم، لتحافظي على وجه مشرق وإطلالة ناعمة وبسيطة تناسب أوقات النهار.



تحضير البشرة

غسول الوجه Gentle Skin Cleanser



قبل البدء بتطبيق المكياج، من الضروري أن تقومي بتنظيف بشرة وجهك باستخدام غسول لطيف للوجه، مثل Gentle Skin Cleanser من علامة Cetaphil سيتافيل. من ثم، ابدأي مكياجك اليومي بوضع برايمر خفيف بتركيبة خالية من الزيوت لكي لا يسبب اللمعان لبشرتك، بإمكانك مثلاً تجربة Everything Primer Matte، من علامة HONEST أونيست، فهو برايمر خال من الزيوت يعمل على إخفاء العيوب على الفور، وتقليل ظهور المسامات والخطوط الدقيقة. بعدها، طبّقي الكونسيلر أو مصحح العيوب مثل Touche Éclat High Cover Radiant Concealer من علامة Yves Saint Laurent إيف سان لوران، فتركيبته خفيفة الوزن توفر تغطية كاملة طبيعية. ونظراً الى احتوائه على الكافيين، فهو يساعد أيضاً في التخفيف من التورم والانتفاخات تحت العين، كما يحافظ حمض الهيالورونيك الموجود في تركيبته في ترطيب وتنعيم محيط العين، إضافة الى الفيتامين E وخلاصة الآذريون اللذين يعززان عينيك بجرعة وقائية من مضادات الأكسدة. طبقي المستحضرين باستخدام أطراف أصابعك.

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كريم الأساس والباودر

Lancôme Teint Idole Ultra Wear 24H Foundation



وللحصول على تغطية بشرة خالية من الشوائب والعيوب، وزعي نقاطاً قليلة من الفاونديشن على أنحاء وجهك وامزجيه بأطراف أصابعك، بإمكانك تجربة كريم الأساس من علامة Lancôme لانكوم، Teint Idole Ultra Wear 24H Foundation، فهو سيخولك الحصول على تغطية بشرة لا تشوبه شائبة، بفضل قوامه الخفيف والكريمي الذي يمتزج بسهولة مع البشرة، ليوفر لك لمسة نهائية غير لامعة تدوم طويلاً. كما أن تركيبته تعمل على إخفاء العيوب والتجاعيد والخطوط الدقيقة، ومنح البشرة ملمساً ناعماً جذاباً. وإن رغبت، بإمكانك استخدام القليل من بودرة الوجه.

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الماسكرا وأحمر الشفاه

Dior Couture Color Rouge Dior Lipstick in Devilish Nude



بعد الانتهاء من تغطية البشرة، ضعي طبقات عدة من الماسكرا، وطبقي أحمر الشفاه باللون النيود القريب الى لون البشرة، أو باللون الوردي الهادئ، بإمكانك تجربة Dior Couture Color Rouge Dior Lipstick in Devilish Nude، من علامة Dior ديور، فلونه المائل الى الوردي سيضفي على مكياجك لمسة راقية. من ثم، مرري ضربات قليلة من البلاش الوردي على عظمتي خديك.

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