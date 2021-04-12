كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 أبريل 2021 01:35 مساءً - يُعد الأيلاينر الأسود من الأشياء الأساسية التي يتم استخدامها أثناء تطبيق مختلف صيحات المكياج، حيث يُضفي على العين مظهراً أكثر جاذبية وجمالاً، كما يزيد فخامة المكياج الذي يتم تطبيقه.

وتُفضل الكثير من الفتيات تطبيق المكياج الناعم، لملاءمته لمختلف الإطلالات خلال أوقات اليوم المختلفة.

وفي السطور التالية، نقدم لكِ خطوات تطبيق مكياح ناعم مع الأيلاينر الأسود، لإطلالة أكثر جاذبية ونعومة:



أولاً: الأدوات المستخدمة في تطبيق مكياج ناعم مع الأيلاينر الأسود

طريقة تطبيق مكياج ناعم مع الأيلاينر الأسود



-برايمر.

- كريم الأساس المناسب للون بشرتك.

- كونسيلر.

-ظلال العيون بدرجات الألوان الترابية أو درجات النيود.

- الأيلاينر الأسود.

- بودرة أو ماسكرا الحواجب.

- ماسكرا سوداء داكنة.

-بلاشر باللون الخوخي أو البرتقالي.

-أحمر الشفاه بإحدى درجات الألوان النيود أو الألوان الترابية.

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ثانياً: خطوات تطبيق مكياج ناعم مع الأيلاينر الأسود

تطبيق مكياج ناعم مع الأيلاينر الأسود



1-طبقي البرايمر المناسب لنوع بشرتك، ووزعيه جيداً على وجهكِ، لضمان ثبات المكياج لأطول فترة.

3- طبقي كريم الأساس المناسب للون بشرتك، ويُفضل أن يكون بنفس لون بشرتك أو بدرجة أغمق قليلاً، مع تطبيق الكونسيلرعلى الهالات السوداء وحول منطقة العين.

5- طبقي ظلال العيون الفاتح بإحدى درجات الألوان الترابية الفاتحة (البيج الفاتح أو البني الفاتح أو الخوخي الفاتح) على الجفن المتحرك وأسفل الحاجبين، ثم طبقي ظلال العيون بإحدى درجات الألوان الترابية الداكنة (البني الداكن أو الرمادي الداكن) على الزاوية الخارجية للجفن المتحرك عند طية الجفن.

6-يُمكنكِ الاكتفاء بتطبيق ظلال العيون بدرجة واحدة على الجفن المتحرك، لإطلالة أكثر بساطة ونعومة.

7-حددي عينيكِ بالأيلاينر الأسود، بتطبيق رسمة الأيلاينر المجنح أو رسمة الخط المستقيم السميك، كما يُمكنكِ الاكتفاء برسمة الأيلاينر الرفيعة، لإطلالة أكثر نعومة وبساطة.

8- حددي حواجبك بقلم أو بودرة تحديد أو ماسكرا الحواجب، بدرجة اللون المناسبة للون بشرتكِ.

9- طبقي الماسكرا السوداء الداكنة على رموشكِ لإطلالة أكثر جمالاً، كما يُمكنكِ استخدام الرموش الصناعية.

10-طبقي البلاشر باللون الخوخي أو البرتقالي على الخدود.

11-طبقي أحمر الشفاه بإحدى درجات الألوان الألوان الترابية أو الألوان النيود المُفضلة لديكِ.

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