أفكار لتنسيق صيحة الدنيم من وحي فوز الفهد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 أبريل 2021 01:35 مساءً - صيحة الدنيم من الصيحات المفضَّلة لجميع مدونات الموضة؛ لكونها عصرية وعملية وتُنَسَّقُ بسهولة لتمنح مظهرك راحة يومية، وهناك بعض الطرق المميزة التي تختارها المدونات، ومنهن الكويتية، فوز الفهد، لذا جمعنا لك عدة تنسيقات من وحيها؛ لتظهرن بأسلوب أنيق ومميز.

فوز الفهد بمعطف الجينز المرسوم

فوز الفهد بمعطف الجينز المرسوم - الصورة من حسابها على انستغرام

في إطلالة شبابية مميزة، تأنقت فوز الفهد بمعطف من الجينز الأزرق مصمم من الخلف بقماش أبيض مرسوم بالأسود والأحمر للوك كلاسيكي مميز، وصُمِّمَ الجاكيت بصيحة الجينز الممزق، وأكملت اللوك بنظارة شمسية زرقاء بعدسات سوداء مع تسريحة الويفي للشعر.

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إطلالات عملية بالجينز على طريقة فوز الفهد

إطلالات عملية بالجينز على طريقة فوز الفهد - الصورة من حسابها على انستغرام

تعتمد فوز الفهد على بنطلونات الجينز في مظهرها العملي بشكل كبير؛ وذلك لما توفره من راحة وأناقة مميزة، لذا نسقت في أبرز إطلالاتها بنطلوناً من الجينز الفاتح مع بلوزة بيضاء ومعطف من الجلد الأبيض، وسرّحت شعرها بأسلوب مموج، مع نظارة شمسية ضخمة، أما في الإطلالة الثانية فقد اختارت بنطلون الجينز الممزق مع تيشيرت أبيض ومعطف بكاروهات اللونين الأبيض والأسود مصمم من الخيوط الناعمة للوك أنثوي مميز، وأكملت مظهرها بحذاء فضي وحقيبة ضخمة من الجلد البني.

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تنسيقات الجينز مع البلوزات البيضاء

تنسيقات الجينز مع البلوزات البيضاء -الصورة من حسابها على انستغرام

لمظهر بسيط ويومي، فضلت المدونة فوز الفهد تنسيق بنطلون الجينز مع البلوزات البيضاء بأسلوب مختلف وأنيق، ومنه أطلت ببلوزة بيضاء بقَصَّة محتشمة مع بنطلون الجينز المطبع، مع حذاء رياضي أبيض مزين بطبعات سماوية، وسرحت شعرها بأسلوب منسدل على الوجه، أما في الإطلالة الثانية فظهرت بلوك صيفي ببنطلون الجينز الممزق مع بلوزة بيضاء ناعمة بأكمام قصيرة، وزينت مظهرها بنظارات شمسية عصرية، وفي لوك صيفي مميز ارتدَتْ بنطلوناً من الجينز بخصر عالٍ مع قميص أبيض مخطط طولياً بالأزرق مع قماش الدانتيل الناعم في أطراف الأكمام، وأكملت مظهرها بأساور فضية متعددة وقلادة بحجر أسود من علامة لويس فيتون.

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فوز الفهد ببنطلون الجينز الداكن في الشتاء

فوز الفهد ببنطلون الجينز الداكن في الشتاء - الصورة من حسابها على انستغرام

لفصل الشتاء، اعتمدت فوز الفهد بنطلون الجينز الداكن مع معطف برتقالي منفوخ، وأكملت اللوك بحذاء رياضي أبيض وحقيبة صغيرة سوداء لأناقة يومية مريحة ودافئة، ومن الناحية الجمالية تزينت بتسريحة الشعر الويفي مع المكياج المرتكز على أحمر الشفاه النيود.

تتمتع مؤثرة الموضة والجمال، فوز الفهد، بقوام رشيق ولافت، لذا نجدها تليق في مختلف الأزياء، لا سيما الإطلالات العصرية، والدنيم بالتحديد، وقد رصدناها في إطلالات عديدة خلال مظهرها اليومي، فاعتمدن منها أفكاراً تليق بمظهركن

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