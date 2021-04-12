كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 أبريل 2021 01:35 مساءً - لاقت موضة الكشكش رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة، نظراً لما تتمتع به من أناقة وجاذبية، تجعل الأزياء المُصممة بها أكثر فخامة واختلافاً.وتختلف تصاميم فساتين الكشكش، باختلاف طولها وألوانها والأقمشة المُستخدمة في تصميمها.

وفي هذا الألبوم، تُقدم لكِ "الخليج 365.نت" أجمل تصاميم فساتين الكشكش لإطلالة أنثوية في سهرات صيف 2021، من أشهر الماركات العالمية:



فستان كشكش من أغاثا روز دي لا برادا Agatha Ruiz de la Prada

فستان بكشكش ملوّنة من Agatha Ruiz de la Prada



لإطلالة عصرية وجذابة، تناسب سهراتكِ الصيفية، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنثوي الأنيق، لفستان كشكش من ماركة فيرساتشي Versace، مُصمماً من توب بأكمام طويلة ومنفوخة، مع تصميم الكشكش على الخصر، إضافة إلى تصميم البليسيه على التنورة والتوب، فيما جاءت التنورة الميدي بتصميم A line، مع تصميم الكشكش على الأطراف.

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فستان كشكش من بلومارين Blumarine

قميص كشكش من Blumarine



لإطلالة أنثوية ناعمة، قدمت ماركة ألكسندر ماكوين Alexander McQueen العديد من الفساتين الكشكش الأنيقة باللون الزهري الباستيل، أعجبنا من بينها هذا التصميم الجذاب، لفستان أنيق باللون الوردي، مُصمماً من توب بحمالات عريضة وفتحة صدر دائرية، مع تنورة طويلة بتصميم الكشكش على جانبي الخصر، مما يمنحكِ إطلالة أكثر جاذبية وأناقة.

ويناسب هذا الفستان صاحبات الجسم النحيف، إذ لا يُعد خياراً مثالياً للجسم الممتلئ أو ذي الأرداف الممتلئة.

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فستان كشكش من دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana

فستان كشكش من Dolce&Gabbana





لإطلالة أكثر نعومة وجاذبية، قدمت ماركة مايكل كورس Michael Kors، هذا الفستان الأنيق، باللون البني، والذي صُمم من قماش الحرير.

وجاء تصميم التوب بدون أكمام مع رقبة عالية مُصممة على شكل جدائل دائرية، مع تصميم الكشكش على الصدر، أما التنورة فجاءت طويلة ومنسدلة بتصميم A line، مع تصميم الكشكش أعلى الخصر، إضافة إلى الجدائل التي صُممت على شكل أحزمة رفيعة تربط بين الصدر والتنورة بشكل جذاب وأنيق.

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فستان كشكش من Annakiki

فستان كشكش من Annakiki



لتصميم أكثر عصرية وجرأة، لسهراتك الصيفية في 2021، قدمت ماركة Annakiki هذا الفستان الأزرق الأنيق، المُصمم من توب بفتحة صدر على شكل حرف V، مع أكتاف عريضة ومنفوشة بتصميم الكشكش، إضافة إلى تنورة قصيرة بتصميم A line.

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