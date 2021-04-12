كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 أبريل 2021 01:35 مساءً - الألماس من أرقى الأحجار الكريمة وأثمنها؛ لكونه من المجوهرات المميزة والنادرة التي تساعد في التعبير عن المشاعر الإنسانية العميقة، وهو يعزز جمال غالبية التصاميم للمجوهرات المختلفة، ويمنحها مظهراً لافتاً للأنظار، وفي مطلع شهر أبريل قررنا أن نجمع لكُنَّ أجمل المجوهرات الأنيقة المرصّعة بهذا الحجر الكريم؛ لتتألقن بها في مظهركن اليومي.

مجوهرات فاخرة مرصعة بالألماس.. حجر أبريل لرمضان 2021

أقراط سيربنتي فايبر من علامة بولغاري Bvlgari

أقراط سيربنتي فايبر من علامة بولغاري Bvlgari

يعود تاريخ الأفعى المغرية الملتفّة حول تاريخ البشرية إلى الأسطورة الإغريقية والرومانية القديمة، وهذا الشعار يرمز إلى الحكمة والحيوية والإغراء؛ لذا استلهمت علامة بولغاري Bvlgari من هذه الحركة أقراطاً ملتفة جذابة تجمع بين الجمال الخطير للحراشف النفيسة وانسيابية الثعبان، في تناغم آسر بين الضوء والظل، وصُممت الأقراط بشكل دائري من الذهب الأبيض المرصع بالألماس المرصوف بشكل مميز على كامل التصميم.

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عِقد من مجموعة «پلوي دو» كارتييه Cartier

عِقد من مجموعة «پلوي دو» كارتييه Cartier

من علامة كارتييه Cartier ، اخترنا لكُنَّ عِقداً مصنوعاً من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً مصمماً بأسلوب دائري، ومرصّعاً بـ224 ألماسة بشكل منسدل من القلادة بأسلوب فاخر وأنيق، بتباعُد بسيط بين القطع؛ ليمنحك فخامة لافتة في مختلف المناسبات.

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خاتم زهرة اللوتس، من فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels

خاتم زهرة اللوتس، من فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels

ألهمت زهرة اللوتس، التي تُعتبر رمزاً للجمال والنقاء والوفاء، دارَ فان كليف آند آربلز لتصميم مجوهراتها البراقة والمتناغمة، وصُمم هذا الخاتم ليشكل مزيجاً ناعماً بين الأصابع من الذهب الأبيض والألماسات المستديرة بترصيعات مختلفة تُبْرِزُ فخامة هذا الحجر الكريم.

سوار مفتوح من علامة بياجيه Piaget

سوار مفتوح من علامة بياجيه Piaget

صُمِّمَ هذا السوار المفتوح البرّاق والآسر من الذهب الأبيض المرصّع بالكامل بألماسات قطع بريانت عديدة؛ ليشكِّل سواراً لافتاً للنظر، ويجسّد شكلُه الدائري جرأة علامة بياجيه في الإبداع والترصيع بالحجارة الكريمة، ويتحوّل إلى تعبير أسلوبيّ يتجلى في الخاتم الرمزي على طرفي السوار المتألق بحلقتيه الدوّارتين والمزيّنتين بشريطين من الألماسات الفاخرة.

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إكسسوار من الألماس للشعر، من علامة بوشرون Boucheron

إكسسوار من الألماس للشعر، من علامة بوشرون Boucheron

لتتألقي بالألماس في مناسباتك المختلفة، اخترنا لكُنَّ طوقَ الرأس المصنوع من الذهب الأبيض والألماس من علامة بوشرون Boucheron، والمصمم بشكل دائري يحمل فصوصاً متفاوتة الأحجام على شكل قطرة الماء.

أقراط الألماس من علامة داماس Damas

أقراط الألماس من علامة داماس Damas

من علامة داماس اخترنا لكُنَّ أقراطاً من مجموعة 168 مصممة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، ومرصعة بألماس يجسد الأناقة والفخامة الخالصة، ليعرض ألماساً مطابقاً بشكل فردي ومثبّتٍ؛ ليعطي إيحاءً بشكل الألماس الأكثر لمعاناً وبريقاً.

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