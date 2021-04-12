«هتتجوز بعد وفاته».. مواقف بين نيكول سابا وزوجها يوسف الخال بعد إصابتهما بكورونا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، عن إصابتها هي وزوجها الفنان يوسف الخال، بفيروس كورونا المستجد، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

وكان برنامج «ع غير الكوكب» نشر خبر إصابة الزوجين عبرحسابه الرسمي بـ«تويتر»، لتشارك نيكول سابا التغريدة عبر حسابها بـ«تويتر» معلقة: «حمدًا لله على كل شيء».

مواقف كثيرة جمعت بين الفنانة اللبنانية نيكول سابا، وزوجها يوسف الخال، لعل أبرزها، حينما تمت استضافتهما في برنامج «منا وجر»، المذاع عبر قناة «إم تي في»، الفضائية اللبنانية، وتحدثا عن علاقتهما، فيما وضع الزوج زوجته في موضع محرج أكثر من مرة خلال البرنامج.

وتقوم فكرة البرنامج في الأساس على توجيه الثنائي، أسئلة في صميم علاقتهما، وتتحدث عن نقاط محرجة.

أول موقف محرج وضعها فيه يوسف الخال

وخلال الحلقة، وضع الفنان يوسف الخال، زوجته نيكول سابا، في موقف محرج، عندما سألها عن إمكانية زواجها مرة أخرى، إذا ما انفصلا، أو خانها أو توفى أو لأي سبب آخر.

وجاء رد نيكول سابا، وهي تشعر بالحرج، أنها تستبعد زواجها مرة أخرى، ورجحت أنها يمكن أن تتزوج في حالة وفاته فقط، وإذا وجدت السند المناسب لها.

الموقف الثاني: الخيانة

وكان الموقف الثاني الذي أوقع فيه الزوج زوجته، على الهواء، حينما سُئلت نيكول سابا عن «ماذا لو أعلن يوسف الخال خيانته لها على الهواء مباشرة.. هل ستسامحه أم لا؟»، فردت الفنانة مؤكدة بأنها لن تكون مثالية كما يريد الجمهور، مشددة على أنها لن تسامحه إذا اعترف بذلك.

الموقف الثالث: المستوى المهني

وعلى جانب آخر، تحدثت نيكول سابا، عن زواجها، وذكرت أنه لم يعطلها على المستوى المهني، بل أضاف إليها بأنها أصبحت أمًا وهو أمر عظيم، وقالت كذلك إنها لن تمانع وضع اسم زوجها على تتر أي عمل فني يجمعهما، فهي تحمل اسمه بالفعل، ولن تدخل الأسرة في مشاكل بسبب تلك الأمور.