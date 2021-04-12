«بنحب بعض وهنفضل صحاب».. مواقف جمعت شيرين رضا ودينا الشربيني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«دينا تقولي ولا أقول أنا؟» جملة استفاهمية من الفنانة شيرين رضا وجهتها إلى الفنانة دينا الشربيني، في مقطع فيديو جديد جمع بينهما، وأثار حوله الكثير من الجدل، إذ لم توضح أي منهما حقيقة الفيديو، الذي انتهى بجملة من «دينا» قائلة: «لا يا شيرين لما أجي هفهمك مش قدام الناس»، وربما زادت من الغموض حول الفيديو.

الفنانتان شيرين رضا ودينا الشربيني، يرتبطان بعلاقة صداقة بينهما، رغم ارتباط كلا منهما العاطفي السابق بالفنان عمرو دياب، لكن ذلك لم يمنعهن من إقامة صداقة وعلاقة طيبة ظهرت بينهما في مواقف عديدة، سواء في ظهورهما سويا أو الحديث عن بعضهما.

ويرصد «هن» في التقرير التالي، عدد من المواقف التي جمعت بين شيرين رضا ودينا الشربيني.

بنحب بعض

خلال إحدى اللقاءات الإعلامية السابقة للفنانة شيرين رضا، تحدثت خلالها عن علاقتها بالفنانة دينا الشربيني، خاصة وقت ارتباطها عاطفيًا بالفنان عمرو دياب، وقالت «شيرين»: «أنا وعمرو كنا متجوزين ومفيش ضغينة بين أي حد والتاني.. أنا ودينا الشربيني أصحاب جدًا من زمان، وأنا وعمرو كنا متجوزين ومعندناش ضغينة بين أي حد تاني.. بنحب بعض وصحاب وهنفضل نحب بعض لأن الحياة سهلة وأبسط من كده».

صورة جمعت بينهما

وعقب انفصال الفنانة دينا الشربيني عن الفنان عمرو دياب، عاطفيًا، جاء ظهور «الشربيني» والفنانة شيرين رضا في إحدى المناسبات والفعاليات مؤخرًا.

شيرين رضا تقبل تحدي دينا

وقبل أشهر، خلال وقت فرض حظر التجوال الذي ارتبط بالإجراءات الاحترازية لمحاربة فيروس كورونا المستجد، أقيم «تحدي الخير»، الذي أطلقته إحدى الجمعيات الخيرية وقتها لمساعدة الأسرة المحتاجة.