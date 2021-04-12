5 تمارين بسيطة للتخلص من دهون الوجه: لا تستغرق سوى دقائق معدودة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عادة ما تهتم الفتيات بنعومة الوجه وتحرص على إزالة الدهون منها، ومن الطرق البسيطة التي يمكن اتبعها هو إجراء بعض التمارين السهلة التي تعمل على إزالة الدهون من الوجه، كما أنه يبدو في شكل أنحف.

وبحسبما ذكرته «تايم أوف إنديا» التي عرضت بعض التمارين البسيطة التي يمكن اتباعها مع الوجه.

نفخ الخدين

تمرين بسيطة ويعمل على زيادة الدورة الدموية في عضلات الوجه، وخاصة حول الخدين، كما أنه يعمل على تقوية عضلات الخدين العلوين.

وتقوم بهذا التمرين من خلال نفخ فمك بالهواء، لمدة 10 ثوانٍ، ثم تبديل بين الجانبين الأيسر والأيمن وكرر 10 مرات.

شد الحاجبين

ضع أصبعي السبابة والوسطى بين الحاجبين، ثم ضع أصابع اليدين والكفين على الوجه، مع إبقاء العينين مفتوحين، ثم رفع الحواجب لأعلى ولأسفل بمساعدة الأصابع، يمكن فعل هذا التمرين 3 مرات كل منها 30 ثانية.

ويعمل هذا التمرين على شد الحاجبين للأعلى على حواجبك ويساعد على إزالة تجاعيد الجبهة التي تسببها حركة العضلات، كما أنه مفيد أيضًا لترهل الحواجب.

مد الشفاه وقبضها

يمكن دفع شفتيك السفلية للخلف أو في إحدى زوايا الفم، ثم اضغط على عضلات الرقبة لمدة 10 ثوان، ورغم صعوبة هذه الخطوة إلا أنه يساعد على فقدان الوجه والحصول على خط الفك المحفور لأنه يستهدف عضلات الفم والرقبة والخد.

شد الذقن

يمكنك تحريك رأسك للخلف وقم بمد رقبتك بقدر ما تستطيع، حرك شفتك السفلية فوق شفتك العليا واستمر في هذا الوضع لمدة 10 ثوانٍ.

تمرين شد الذقن مخصص للنصف السفلي من الوجه، بما في ذلك الفك، وهو الحل الأمثل للتخلص من الدهون من منطقة الذقن.

تمرين شد عظم الوجنة

ويساعد هذا التمرين على شد عضلات الوجنتين وتقليل دهون الوجه والحفاظ على شكل الخدين، نقوم بتكراره 10 مرات.