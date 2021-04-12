مؤشرات على الإصابة بالسرطان يتجاهلها الرجال عادة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

السرطان هو أحد أكثر الأمراض الخطرة الشائعة التي تصيب الرجال و النساء على حد سواء، لذا لا بد من التنبه لأية علامات أو مؤشرات غير طبيعية قد تظهر على الجسم وفحصها لاكتشاف المرض في وقت مبكر والحصول على فرصة أفضل لعلاجه.

فيما يلي أهم مؤشرات الإصابة بالسرطان والتي قد يتجاهلها الكثير من الرجال، بحسب موقع 24 الإماراتي:

صعوبة التبول

إذا كان التبول صعبًا باستمرار، أو كان هناك دم في البول أو السائل المنوي، أو إذا كنت تعاني من ضعف الانتصاب غير المبرر، فاستشر طبيبك، قد تكون هذه أعراض لسرطان البروستاتا. يقول موشيه شيك، طبيب أمراض الجهاز الهضمي في مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان في مدينة نيويورك: "لسوء الحظ، لا توجد أعراض ملحوظة لسرطان البروستاتا حتى المراحل الشديدة، إلا أن صعوبة التبول أو ظهور الدم في البول قد تكون مؤشراً على الإصابة بالمرض”

تغيرات ملحوظة في الجلد

الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد والوفاة منه بمعدل ضعف النساء، وفقاً لمؤسسة سرطان الجلد الأمريكية.

من السهل عدم ملاحظات علامات الإنذار المبكر لسرطان الجلد، كما يقول ريتش ويندر، كبير مسؤولي مكافحة السرطان في جمعية السرطان الأمريكية. ويعتقد الكثير من الناس أن النمش أو الشامات أو البقع الداكنة مع تقدم العمر هي أمر طبيعي، ولكن إذا لاحظت أن الشامة تزداد قتامة أو ازداد حجمها فقم بفحصها. مع سرطان الجلد، غالبًا ما تكون البقع غير منتظمة الشكل (ليست دائرية)، أو أغمق في اللون بشكل ملحوظ.

تقرحات أو ألم في الفم

من المحتمل ألا يكون هناك ما يدعو للقلق من تقرحات الفم التي تنتج عن البرد، أو من ألم الأسنان الذي يزول بعد رحلة إلى طبيب الأسنان. ولكن إذا لاحظت تقرحات لا تلتئم، وألمًا مستمراً في الفم، وبقعًا بيضاء أو حمراء على اللثة أو اللسان، وأي تورم أو تنميل في الفك، فقد يكون ذلك علامة على بعض سرطانات الفم. يقول الدكتور ماركمان إن الرجال الذين يدخنون أو يمضغون التبغ لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بسرطان الفم.

السعال المزمن

قد يكون السعال الذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر، بدون أعراض أخرى، مثل البرد أو الحساسية، من الأعراض المبكرة لسرطان الرئة. يمكن أن يؤدي سرطان الرئة أيضاً إلى أعراض تشبه التهاب الشعب الهوائية. يقول الدكتور ماركمان: "إذا كان الأمر مختلفًا عن سعالك المعتاد وإذا استمر، أو كنت تسعل القليل من الدم، فهذا أمر خطير”.

دم في البراز

يمكن أن يكون ظهور الدم في البراز من أعراض البواسير أو شيء حميد، لكنها قد تكون أيضًا من أعراض سرطان القولون. يبدأ الفحص الروتيني عادةً في سن الخمسين، ولكن الحالات تصبح أكثر شيوعًا لدى البالغين الأصغر سنًا، ولهذا السبب من المهم مراجعة الطبيب بحثًا عن أي أعراض مريبة.

آلام في المعدة أو الغثيان

نادرًا ما تكون الضائقة الهضمية اليومية عبارة عن سرطان، ولكن يجب أن ترى الطبيب إذا لاحظت تقلصات مستمرة في المعدة أو بدأت تشعر بالغثيان طوال الوقت. قد يكون شيئًا بسيطًا مثل القرحة، ولكنه قد يشير أيضًا إلى سرطان الدم أو سرطان المريء أو الكبد أو القولون والمستقيم أو البنكرياس.

كثرة الحمى أو الالتهابات

إذا كنت بصحة جيدة ولكنك تلاحظ أنك تمرض أو تصاب بالحمى بشكل متكرر، فقد يكون ذلك علامة مبكرة على سرطان الدم. يحفز سرطان الدم الجسم على إنتاج خلايا دم بيضاء غير طبيعية، مما يضعف قدرات الجسم على مكافحة العدوى والالتهابات. احترس من الأعراض الشبيهة بالإنفلونزا التي لا تختفي.