15 خطوة بسيطة لتعليم الأطفال إتيكيت التعامل في عزومات رمضان

القاهرة - سمر حسين - ماما

ينتظر الكبار والصغار حلول شهر رمضان، حيث يمثل لهم الفرحة ولمة العائلة، ولكن أحيانا يواجه الآباء مشكلة اصطحاب أطفالهم في العزومات المختلفة بشهر رمضان، خوفا من الإحراج.

وتقدم سالي عياد، أخصائية تعديل سلوك الأطفال، مجموعة من النصائح لتعليم الطفل اتيكيت العزومات، لـ«هُن».

كيفية تعليم الأطفال اتيكيت العزومات

1- التزام الأم بالسلوك الذى تشجع عليه الطفل.

2- أساس أي تصرف تعامل الأمهات به الطفل، لابد أن تعمل به الأم من الأساس حتى يتأثر بها الطفل.

3- الاتفاق مع الأطفال قبل الخروج من المنزل بكيفية التعامل في بيوت الآخرين، حتى تتضح الصورة أمامة بدلا من التعامل بعشوائية.

4- عدم تجاهل الطفل، لأن شعوره بالإهمال يجعله يقوم ببعض الأفعال الغريبة للفت الانتباه.

5- تقديم نصائح للأطفال بكيفية التعامل في بيوت الآخرين.

6- تعليم الطفل عدم قطع حديث أي شخص، وأن فعل خطأ لابد من الاعتذارعنه ، وتعليم الأطفال عدم الانتقال من مكانهم إلا بعد الاستئذان.

7- تعليم الطفل عدم طلب الذهاب من المنزل، لأنه يعتبر من السلوكيات السيئة.

8- تعليم الطفل انتظار الطعام وعدم طلبه.

9- يجب تعليم الطفل، قواعد الجلوس على مائدة الطعام، والامتناع عن طلب الأكل، لأن ذلك يعلم الأطفال الصبر.

10- ممنوع الحركة الكثيرة أثناء تناول الطعام، حتى لايثير إزعاج أصحاب المنزل.

11- تناول الطعام من أمامنا، ممنوع مد اليد لأطباق بعيدة عن يد الطفل.

12- تناول كميات قليلة من الطعام، حتى لا يُترك بقايا الأكل.

13- لا نعترض على نوعية الأطعمة الموجودة.

14- تعليم الأطفال 3 كلمات هي «من فضلك»، و«لو سمحت»، و«شكرًا».

15- بعد الانتهاء من الطعام تعليم الطفل سحب نفسه من مائدة الطعام بطريقة مهذبة.