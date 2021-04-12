4 طرق طبيعية لعلاج انتفاخ العينين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تعتبر مشكلة انتفاخ العينين، واحدة من أكثر المشاكل شيوعاً، والتي تحدث عندما يبدأ الجلد حول العينين في الانتفاخ بسبب قلة النوم والتعب والبكاء المفرط.

إليك بعض العلاجات المنزلية التي يمكنك اتباعها للتخلص من انتفاخ العينين، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا، ونقله موقع 24 الإماراتي

رقائق البطاطس

ضعي بضع شرائح من البطاطس في الثلاجة حتى تبرد، قبل وضعها على عينيك لمدة 10-15 دقيقة. سيساعد ذلك على تهدئة العين وتقليل احتباس الماء تحت الجلد.

رقائق الخيار

تمامًا مثل البطاطس، يمكنك أيضًا استخدام الخيار لتقليل انتفاخ العينين. احتفظي ببضع شرائح من الخيار في الثلاجة ثم ضعيها على عينيك لمدة 15 دقيقة. سيساعد ذلك في تقليل الانتفاخ.

هلام الصبار

هذا الجل السحري غني بخصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد في تقليل التورم تحت العينين. ضعي الجل المبرد على المنطقة لبضع دقائق لتقليل الانتفاخات.

تناول الماء

إذا لاحظت وجود الانتفاخات تحت العينين باستمرار، يجب أن تحافظي على رطوبتك. لذا احرصي على شرب الكثير من الماء على مدار اليوم. يمكنك أيضًا غسل وجهك بالماء البارد عدة مرات، مما يساعد في تقليل التورم.