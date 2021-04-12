طبيب نفسي: جملة «هات وإنت جاي» سبب المشكلات في العلاقة الزوجية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الدكتور أحمد هارون، استشاري الصحة النفسية، إنه تم إجراء دراسة شملت عددا من الأزواج والزوجات حول أسباب نشوب المشكلات بينهم خلال شهر رمضان، وتمحورت المشكلات التي يعاني منها الرجال باختلاف الأعمار والجنسيات حول «هات وأنت جاي، شيل وأنت طالع، شيل وأنت نازل».

سيبك من الموضوع ده متتدخليش.. أكثر ما يضايق المرأة

وأضاف «هارون»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أن ما يؤثر على الزوجات باختلاف أعمارهم وجنسياتهم هو «سيبك من الموضوع ده متدخليش، ليه عملتي ده وليه معملتيش، لا مينفعش متروحيش»، حيث إن ما يؤثر على العلاقة الزوجيه بالنسبة للرجال التدخل فيما يحضرونه للمنزل، وللسيدة في السيطرة عليهن أو التدخل في تفاصيل المطبخ وخلافه.

وأوضح أن الذكر والأنثى نوعان، أما الرجل والمرأة مجموعة صفات، حيث إن كل رجل أصله ذكر ولكن ليس كل ذكر يستطيع أن يكون رجلا، «لازم نبص على مثلث الرجولة قبل فحص المشكلات الزوجية، وهو مكون من 3 أضلاع بيتم تصنيف الزوج فيه، أول ضلع هو الصدق، والثاني أمين، والثالث هو أن يكون مسؤول، علشان راجل مش مجرد ذكر».

وأكد أن شهر رمضان فرصة عظيمة حتى يقترب الزوج من زوجته، لافتا إلى أنه يجب على المرأة احترام الرجل لأنه هو من لديه القوامة وهي تكليف وليست تشريف.