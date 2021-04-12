مصممة شهيرة تكشف أهم النصائح لتجنب أخطاء الموضة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشفت المصممة التلفزيونية جيما شيبار عن نصائحها البسيطة حول كيفية تجنب الأخطاء التي تؤثر سلباً على المظهر الأنيق للمرأة.

فيما يلي أهم هذه النصائح، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية، ونقله موقع 24 الإماراتي.

التعديل على الملابس لتناسب الجسم

توصي جيما شيبار بعدم تجاهل عمليات التقصير أو تضييق أو توسيع الملابس، وتنصح بعدم التردد بالذهاب إلى الخياط لإجراء أي تعديلات لازمة على الملابس بعد شرائها لتصبح مناسبة تماماً للجسم.

التعديل على الملابس لتجنب شراء ملابس جديدة

تقول شيبار، إن تعديل الملابس القديمة بشكل احترافي يوفر عليك شراء ملابس جديدة، لذا يجب عدم رمي الملابس القديمة إذا كانت قابلة للتعديل.

المجوهرات المناسبة

تنصح شيبار بتحديث المجوهرات القديمة واستبدالها بمجوهرات جديدة تتوافق مع الموضة الحالية، إضافة إلى تجنب ارتداء قطع مجوهرات كثيرة والاكتفاء بقطعة أو قطعتين، لأن كثرة المجوهرات قد تؤثر سلباً على المظهر.

إضفاء الطابع الشخصي على الحقائب

الحقائب هي أجزاء ملفتة للنظر من الزي، وإضفاء طابعك الشخصي عليها، طريقة جيدة للتميز. على سبيل المثال، اذا اشتريت حقيبة تسوق جديدة، يمكنك ربط وشاح جميل حول مقبضها.

إعادة الرونق لملابسك القديمة

تقول شيبار إن ترك الملابس القديمة كما هي قد يؤثر سلباً على مظهرك، لذا حاولي إعادة الحياة للملابس القديمة عبر تنظيفها بشكل جيد، وإزالة الوبر عنها، وكيّها بشكل جيد، إضافة إلى إعادة صباغتها لاستعادة رونق ألوانها إذا كان ذلك ممكنا.

امنح السترات فرصة جديدة للحياة باستخدام الأزرار

تقول شيبار، إن شراء سترات بأزرار بلاستيكية رخيصة، يمكن أن يؤثر سلباً على أناقتك، لذا ما عليك إلا استبدال الأزرار البلاستيكية بأزرار معدنية لماعة لتضفي على السترة مظهراً مميزاً.