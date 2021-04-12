بفستان أبيض.. ريا أبي راشد تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

شاركت الإعلامية ريا أبي راشد متابعيها أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ريا أبي راشد متألقة بإطلالة ملائكية، حيث ارتدت فستانًا أنيقا باللون الأبيض، بأكمام طويلة أظهرتها كملاك بأجنحة.

وتميزت بقصة ذيل الحصان، معتمدة مكياجًا جذابًا زاد من جمالها، استخدمت فيه الألوان البنية مكياجا للعيون بينما استخدمت لون الروج الأحمر وكذلك المانكير بنفس اللون.

وأضفت للإطلالة جمالا باستخدام مجوهرات ماسية مميزة عبارة عن قرط وعقد وخاتم.