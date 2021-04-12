محامي الضحايا في قضية «أحمد بسام زكي» :العقوبة 11 عامًا وقضايا أخرى بهتك العرض

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف المحامي أحمد راغب محام الدفاع عن ضحايا التحرش وهتك العرض، كواليس القضية المتهم فيها الطالب أحمد بسام زكي، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد بمعاقبة المتهم بالسجن لـ8 سنوات في اتهامه بهتك عرض فتيات والتحرش بأخريات عن طريق إرسال صور جنسية لهم والتواصل معهم دون رضاهم.

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وأكد راغب أن المتهم في القضية أحمد بسام زكي مقدم ضده حوالي 12 بلاغا أحيل 6 منهم للمحكمة على قضيتين إحداهما تنظرها المحكمة الاقتصادية بتهمة التحرش وإرسال محتوى جنسي، أما القضية الأخرى فهي قضية جنائية بهتك عرض أكثر من فتاة تنظرها محكمة الجنايات، ويتبقى حوالي 6 بلاغات ما زالت تنظر في محكمة استئناف القاهرة.

وأضاف محامي الضحايا في تصريحات خاصة لـ«هن» أن هذه البلاغات التي تم البت فيها انتهت بحكمين قضائيين أحدهما من المحكمة الاقتصادية بثلاث سنوات وهو أول حكم في أخر ديسمبر 2020 التي تخص الضحية «ن. ع» والضحية الأخرى «ف. س»، أما القضية الثانية وهي قضية جنائية حيث واجه الجاني خلالها قضايا هتك عرض والتي بها أكثر من ضحية وصل عددهم إلى 4 ضحايا فتم أخذ حكم بـ8 سنوات على المتهم، وبذلك يكون عدد سنوات العقوبة 11 عامًا وليس 8 سنوات.

وواجه الطالب المتهم أحمد بسام زكي عدة تهم ومثل أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس لاتهامه بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 سنة ميلادية.

كما وجهت للمتهم اتهامات أخرى مختلفة في قضايا مختلفة عقب قيامه بتهديدهنّ حالة اللجوء إلى الجهات القانونية وغيرها من أساليب التهديد التي لجأ إليها المتهم بغرض خدش شرفهنّ في حالة عدم موافقتهن على استمرار العلاقة معه ومازالت هناك قضايا تنظر كان قد تقدمن بها ضحايا أخريات.