بـ الأحمر.. ياسمين رئيس تتألق في جلسة تصوير جديدة ومتابعون: شبه فاتن حمامة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة ياسمين رئيس متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مجموعة من الصور خلال خضوعها لجلسة تصوير جديدة.

وخلال الصور، تألقت «ياسمين» وهي مرتدية «جامب سوت» حمراء، بدون أكمام، كما حرصت على جمع شعرها كاملا خلف رأسها، ووضع أحمر شفاه تناسب لونه مع لون ملبسها.

تفاعل المتابعون مع الصور

وسرعان ما لاقت الصور تفاعل الآلاف من المتابعين، إذ جاء من بين التعليقات، «ده أنتِ شبه فاتن حمامة أكتر ما هي شبه نفسها بجد»، «قمر العالم»، «قمر».

ياسمين رئيس تثير السخرية بإطلالة غريبة

وخلال الشهر الماضي، أثارت الفنانة السخرية نحوها، بعد نشرها صورة لها، ظهرت خلالها بإطلالة غريبة.

ولم تظهر «ياسمين» خلال الصورة بوجهها، حيث أطلت وهي جالسة على مقعد وتنظر إلى هاتفها، ومرتدية فستان أسود قصير كشف عن ساقيها، وجورب شفاف مدون عليه كلمات باللغة الإنجليزية، و«هاف بوت» جلدي أسود وهو ما أثار دهشة متابعيها.

سخرية من إطلالة ياسمين رئيس

وكانت لاقت الصورة تفاعل الآلاف من متابعين الفنانة، حيث سخر البعض من إطلالتها، فجاء من بين التعليقات: «فكرة جديدة للغش، أنتِ عاملة برشام على رجلك ليه؟ كنتي داخلة امتحان ولا إيه؟».

مواقف جمعت ياسمين رئيس مع والدتها قبل وفاتها

وفي نوفمبر الماضي، أعلن المخرج هادي الباجوري، وفاة والدة زوجته الفنانة ياسمين رئيس، بعد صراع طويل لها مع المرض.

وخلال تصريحات مسبقة لـ«الوطن»، كشف المخرج هادي الباجوري، أن والدة زوجته قد اشتد عليها المرض خلال أيامها الأخيرة قبيل وفاتها.

علاقة ياسمين رئيس ووالدتها

وكشفت ياسمين رئيس في تصريحات إعلامية مسبقة، بصورة ساخرة عن سبب خوفها من والدتها، حيث قالت: «ماما وأنا صغيرة كانت بتبرق لنا، فأنا قررت مبرقش لابني طول حياتي».