استجابة لـ«هن».. مجلس الوزراء يتكفل بعلاج الطفل «يوسف» بعد تعرضه للحروق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في استجابة سريعة من مجلس الوزراء لحالة الطفل يوسف محمود فريد، «14 شهرا»، تم التوجه بالاهتمام بحالته ونقله إلى مستشفى جمعية أحمد عرابي للحروق، وتقديم العلاج اللازم له، بعد تعرضه لحروق مفاجئة من الدرجة الثانية، انتشرت في أجزاء متفرقة من جسده الصغير، أدت إلى حاجته دخول وحدة رعاية مركزة للحروق لمحاولة إنقاذه.

وجاءت الاستجابة بعد 24 ساعة من نشر «هُن» قصته تحت عنوان النار مسكت فيه.. رضيع يصارع الموت ووالده يستغيث لعلاجه: «محتاج رعاية حروق، وتواصل المجلس، مع أسرة الطفل، يوسف محمود فريد، يوم الأحد الموافق 11 أبريل، وتم الاهتمام بحالته وبدء العمل عليها».

تفاصيل حالة الرضيع «يوسف»

وكان قد كشف محمود فريد، والد الرضيع خلال حديثه لـ«هن»، تفاصيل تعرض طفله الأصغر لتلك الحروق الصعبة، حيث تعرضت أسرته بالكامل للحرق إثر اشتعال النيران بإحدى الشقق السكنية في العقار الذين يقطنون به بمنطقة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية.

وقال الأب خلال حديثه: «الشقة اللي تحتينا في الدور الخامس حصل فيها ماس كهربائي من 4 أيام، والشقة كلها اتفحمت باللي فيها، ولما شوفنا الحريق، ولادي وأمهم فتحوا باب الشقة عشان يحاولوا يهربوا على السطوح عشان يتفادوا وصول النار ليهم، بس بمجرد ما فتحوا باب الشقة النار هبت فيهم، ومراتي وابني الكبير اتعرضوا لحروق بسيطة بس ابني الصغير يوسف، هو اللي جسمه اتشوه وحصلت له حروق من الدرجة التانية في المنطقة من أول بطنه لحد أطراف رجليه».

استغاثة لإنقاذ الطفل

حتى ليلة أمس، كان لا يزال الأب محمود فريد يجوب المستشفيات لمحاولة إيجاد رعاية مركزة لحروق الأطفال لتستقبل حالة رضيعه المسكين، ومحاولة إنقاذ جسده الصغير من الآلام، بعد تدهور حالته الصحية.