«تصلي بدون ركوع وسجود والرسول كلمها في المنام».. حكايات فنانة شهيرة مع الدين: «الحجاب بيخنقني»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خرجت الفنانة السورية الشهيرة، شهد برمدا، مؤخرًا، على جمهورها لتروي قصتها مع التحديات التي واجهتها مع عائلتها من أجل استكمال مشوارها الفني، خاصة أنها من عائلة كبيرة متدينة ترفض العمل بالفن.

وأشارت الفنانة إلى الصراع التي عاشته بسبب إجبار عائلها لها على ارتداء الحجاب، وحضور الحلقات الدينية، فضلًا عن تشددهم تجاه المرأة في ملابسها التي يجب أن تكون حتى الكعب، وكذلك صوتها.

وقالت شهد برمدا لبرنامج «شو القصة»، على قناة «لنا»، إن عائلتها رفضت دخولها الفن، حتى أنهم طلبوا منها تغيير كنيتها، وقاطعوا والدها، لكنها لم تستسلم: «كانوا شايفين صوتي حرام، وحرام ألبس ملون، وحرام ألبس كعب أو أحط برفان»، مؤكدة أن عائلتها محافظة من الطرفين الأب والأم.

وقالت «برمدا» إن كل ما تفعله يتنافى مع عائلتها منذ دخولها للوسط الفني، خاصة عائلة والدها المتشددة، مشيرة إلا أن هناك الكثير من الأعمال التي ترفضها وتعد غير مناسبة لها كفتاة تربت ضمن عائلة محافظة، ما يجعلها تعيش في تشتت لكنها تحاول ألا يؤثر ذلك عليها.

وكشفت الفنانة السورية، أنها كانت ترتدي الحجاب، وتذهب للمجالس الدينية، إلا إنها لم تقتنع به: «كنت حاسة إنه خانقني ومقيدني، وهو مش مقياس لحشمة أو الدين أبدًا».

وذكرت «برمدا» أنها غيرت نظرتها لكثير من الأمور، خاصة الصلاة، التي أصبحت تمارسها بالطريقة الصوفية، أو عندما تكون حاضرة دون ركوع أو سجود.

وأشارت الفنانة السورية إلا إنها رأت الرسول في المنام، كوجه نور: «شوفته وجالي وشاور على منطقة خروج الصوت، وقالي انتي عندك هدية استخدميها صح».