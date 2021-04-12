تقولي ولا أقول أنا؟.. دينا الشربيني وشيرين رضا يحيران المتابعين: عمرو دياب مستني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارن كل من الفناناتين شيرين رضا ودينا الشربيني الجدل حولهن، على مدار الساعات القليلة الماضية، بعدما شاركت الأولى متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، مقطع فيديو مدته بضعة ثواني، موجهة خلاله سؤال للأخيرة قائلة لها: «دينا تقولي ولا أقول أنا؟».

وسرعان ما ردت دينا الشربيني، على شيرين رضا، في مقطع فيديو هي الأخرى، عبر حسابها الرسمي بتطبيق «انستجرام»، قائلة: «لا يا شيرين لما أجي هفهمك مش قدام الناس».

سخرية رواد موقع «فيس بوك»

سخرية كبيرة شهدها موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من قبل عدد من نشطاء السوشيال ميديا، معلقين على الرسالة الغامضة بين كل من الفناناتين، والتي ربطها البعض بشكل ساخر بالفنان عمرو دياب، فجاء من بين التعليقات، «أيوة يعنى حد فيهم قال ولا هنقعد نستنى جنب عمرو دياب؟»، «واحنا مستنيين جنب عمرو دياب»، «لو جيبتوا سيرة عمرو والله ما يحصل خير».

دينا الشربيني ترد على تجاهل عمرو دياب لعيد ميلادها

وخلال الشهر الماضي، ردت الفنانة دينا الشربيني، على تجاهل الفنان عمرو دياب لمصالحتها وتهنئتها بعيد ميلادها، حيث أظهرت انشغالها بعدة أمور، كان أبرزها اهتمامها باحتفالات عيد ميلادها رفقة أصدقائها، كما شاركت الفنانة جمهورها العديد من الصور، التي تظهرها فيها بـ«نيو لوك»، حيث قامت بتغيير قصة شعرها ولونه، تمامًا عن المعتاد.

كما حرصت أيضا على نشر العديد من الصور، عير خاصية القصص المصورة «استوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكانت كشفت مصادر لـ«الوطن» في وقت سابق، أنه خلال جلسات عمرو دياب مع أصدقائه المقربين عقب عودته من دولة الإمارات، حاول البعض تقريب وجهات النظر بين دياب والشربيني، إلا أن كل هذه المساعي انتهت بالرفض من عمرو، وقال لأحدهم «خلينا ننبسط» كناية عن أغنيته الجديدة «يا أنا يا لأ» التي تقول بدايتها «خلينا ننبسط».