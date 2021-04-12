بعد «واقعة التحرش».. منة عبدالعزيز تغير ملامحها بـ«شعر وحواجب شقرة» صور

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بـ«نيولوك» جديد، غير مظهرها وملامحها، ظهرت فتاة التيك توك الشهيرة، منة عبدالعزيز، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بعدة صور بعد تغيير لون شعرها وحاجبيها، لدرجات الأشقر، ما بدل من ملامحها بشكل كبير.

منة عبدالعزيز تتهم شابًا بالتحرش

وخلال الفترة الماضية، اتهمت البلوجر، وفتاة التيك توك الشهيرة، منة عبدالعزيز، شابًا بالتحرش بها، حيث قامت بتوثيق الواقعة، بكاميرا هاتفها.

ونشرت منة عبدالعزيز، عبر خاصية الاستوري، على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع يوثق واقعة التحرش.

وأظهرت اللقطات التى تم مشاركتها شابا يحاول الاقتراب منها هي وصديقتها، وإظهار هاتفه في وجههما، قائلًا: «بصوا ده»، وعندما اكتشف الشاب «المتهم بالتحرش» الفتاة تصوره أغلق هاتفه، محاولًا منعها.

وعبر خاصية «الاستوري» قالت منة: «أنا صورت المتحرش ده فيديو وعاوزة حقي، خلاني ماشية أنا وصاحبتي وبيحاول يوقفنا ويقرب مننا، وعمال يقولنا بصوا على الموبايل لاقيناه مشغل فيلم إباحي»، «أنا صورته وكان عاوز يمنعني، لكن بقول لكل بنت متخافش وتعمل زيي، لحد ما يتجاب حقها بالقانون».

منة عبدالعزيز تعود لنشاطها مجددًا

وعادت فتاة «التيك توك» لإثارة الجدل من جديد، بعد خروجها من السجن، رغم إعلان توبتها، إذ ظهرت وهي ترقص فى مقاطع فيديو، تبثها عبر «التيك توك».