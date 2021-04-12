القصة الكاملة لوفاة اليوتيوبر «أم زياد».. ماتت مخنوقة وسجلوا لحظة رحيلها

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عائلة أم زياد توثق لحظة تلقي خبر وفاتها: «ده أحسن يوم.. ودي حياتنا بعدها» (فيديو)

«أدعولي هرجع قريب».. آخر ظهور لليوتيوبر أم زياد قبل وفاتها (فيديو)

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حالة كبيرة من الحزن خيمت على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة السيدات عبر مجموعاتهن الخاصة على «فيس بوك» عقب وفاة الـ«يوتيوبر» الشهيرة «أم زياد»، التي غابت عن عالمنا في يوم الجمعة الماضي.

الـ«يوتيوبر» صاحبة قتاة «يوميات أم زياد» شقيقة الـ«يوتيوبر» الآخر «حمدي» صاحب قناة «يوميات حمدي ووفاء»، بدأت نشاطها منذ عام مضى، بعدة مقاطع حول المطبخ، ومقالب لعائلة، لتصوير أدق لحظاتها مع أسرتها، ما أكسبها شعبيىة كبيرة بين المشاهدين من السيدات.

ومع إعلان حمدي جابر، شقيق «أم زياد» نبأ رحيلها، امتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ورواد «السوشيال ميديا» بنعي ورثاء للراحلة، التي وصفت بـ«أطيب يوتيوبر في مصر».

ظهور قبل الوفاة مباشرة.. ماتت مخنوقة

كانت الـ«يوتيوبر»، ظهرت قبل الوفاة بأيام، تتحدث عن معاناتها مع المرض، مؤكدة أنها لا تعاني من أثر عملية التكميم أو كورونا، لكن الأمر نقص الأكسجين بسبب الاختناق، حيث بدت مُنهكة وتعاني، الأمر الذي أثر على نبرات صوتها خلال الحديث.

وكان كل من زوج ووالد الـ«يوتيوبر»، أكدا أن السبب كان معاناتها من نقص الأكسجين، عقب اختناقها من تسرب غاز السخان، والذي أدى لاختناقها، وعلى الرغم من اللحاق بها إلا أنها ظلت تعاني من التنفس ونقص الأكسجين، قبل وفاتها.

أول فيديو على قناة يوميات أم زياد

وعقب رحيل اليوتيوبر، خرجت طفلتها «نيرة» في مقطع فيديو جديد عبر القناة ذاتها، تحمل عنوان «نسألكم الدعاء لماما.. إنا لله وإنا لله راجعون»، حيث ظهرت وهي تعد مفاجأة لأسرتها بترتيب المنزل ومن ثم دخول المطبخ وإعداد الحلويات «الجيلي.. وكريم الكراميل»، وحقق مقطع الفيديو أكثر من مليون و600 ألف مشاهدة، ويعتبر من أعلى مقاطع الفيديو التي حققت مشاهدات منذ إنشاء القناة قبل 7 أشهر.

عائلة أم زياد توثق لحظة تلقي خبر وفاتها

عقب وفاة أم زياد بأيام قليلة، قرر شقيق الـ«يوتيوبر» أم زياد، تصوير مقطع فيديو بعنوان: «لحظة تلقي خبر وفاة أم زياد»، وأظهر المقطع حياة «حمدي» وأسرته بعد رحيل الفقيدة.

من هي أم زياد؟

«يوتيوبر» معروفة، استخدمت أسرتها ومواقفها كمادة لمحتوى مقاطع الفيديو التي تقدمه على القناة، وبدأت الفقيدة نشر المقاطع منذ عام مضى، ولديها أكثر من نصف مليون متابع عبر قناتها على اليوتيوب، وشقيقة اليوتيوبر «حمدي» صاحب مقاطع «يوميات حمدي ووفاء».

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