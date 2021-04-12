الامارات | طوابع تذكارية تحتفي باﻟﻬﻮﻳﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ المرئية للإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن طوابع تذكارية تحتفي باﻟﻬﻮﻳﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ المرئية للإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت مجموعة بريد الإمارات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات طوابع تذكارية مميزة احتفاءً باﻟﻬﻮﻳﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ المرئية ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات.

ويجسّد تصميم الطوابع الخطوط السبعة التي تُشكل خريطة الإمارات، لما تمثله من معاني الفخر والاعتزاز: «سبع إمارات.. سبع منارات.. مستقبل واحد». ويتضمن تصميم الطوابع شعار الهوية: «لا شيء مستحيل».

وتكمن أهمية الهوية بأنها رمز لرحلة الدولة وإنجازاتها العديدة خلال نصف القرن الماضي، ورؤيتها الطموحة للمستقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة بريد الإمارات عبدالله محمد الأشرم: «تحتفل الإمارات بيوبيلها الذهبي في 2021 بمناسبة مرور 50 عاماً على الاتحاد، إذ قضت الدولة خمسة عقودٍ مملوءة بالإنجازات التي نعتزّ ونفتخر بها، فهي الأعوام التي كوّنت ماضينا المجيد الذي رسمناه منذ إعلان الاتحاد، وفي الوقت ذاته، نحن على أعتاب مرحلة جديدة تدخلها دولة الإمارات بكل عزيمة وإصرار، وفي جعبتها الكثير من المبادرات المحكومة باستراتيجية مدروسة وتخطيط محكم، تستقبلها حالمة ومستبشرة وبهمّة غير مسبوقة، لتبقى الدولة كما عهدناها تخطط.. تنفّذ.. وتحتفل بالإنجاز».

وأضاف: «نفخر في مجموعة بريد الإمارات بإصدار مجموعة من الطوابع التذكارية لترسيخ سمعة الإمارات مصدر إلهام عالمياً نحو المستقبل، وتقديم قصة ملهمة للعالم لتكون رمزاً للطموح والإنجاز والانفتاح والأمل وتعزيز ثقافة اللا مستحيل».

وستطرح «بريد الإمارات» 175 ألف طابع تذكاري، بالإضافة إلى 1000 مغلف لليوم الأول للإصدار.

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