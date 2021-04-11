"أنت جاي تعزي ولا تهزر؟".. لماذا نضحك خلال اللحظات الجادة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

"حضرتك جاي تعزي ولا تهزر؟"، ربما تعرضت أو صادفك أحد معارفك يحكي لك موقفا محرجا تعرض لها يحاكي مشهد للفنان يحيى الفخراني حين انتابته نوبة ضحك أثناء تأدية واجب عزاء في فيلم "الكيف"، فما سبب ذلك، ولماذا نضحك خلال اللحظات الجادة أحيانا؟

لا يمكن اعتبار "الضحك العصبي" ضحكاً على الإطلاق، ولكنه يحدث أحياناً خلال مناسبة حزن أو لحظة خطر، فنجد أنفسنا غارقين في الارتباك والإحراج.

في الواقع يمكننا القول بأنه ليس ضحكًا حقيقيًا، لأنه يصدر كنتيجة لآلية دفاع يتخذها الجسم لتقليل القلق والارتباك والتوتر وعدم الراحة التي تشعر به في تلك اللحظة، وفقا لما ذكر موقع "brightside".

بطريقة ما، إن الضحك يأخذ انتباهنا بعيدًا عن الصدمة والألم من خلال إطلاق ردود فعل إيجابية، كما أنه يساعد في محاربة كل المشاعر التي نمر بها والتي يمكن أن تجعلنا ضعفاء أو عاجزين.

بعض الطرق البسيطة التي تساعد في التغلب على هذه العادة في بضع ثوان:

- لعق أو عض الشفتين:

حاول التفكير في سلوكيات يمكنها تعويض الضحك، ومن الأمثلة التي قد تكون مفيدة في هذا الموقف لعق شفتيك، والإيماء بالرأس، واستنشاق الهواء بعمق ثم الزفير، ويمكنك أيضاً أن تجرب عض شفتيك أو الجزء الداخلي من خدك، أو الضغط على ذراعك.

- الضغط على القلم:

لا يحدث الضحك العصبي فقط في المناسبات الحزينة، بل يمكن أن يحدث أيضاً أثناء المواقف الجادة، وقد يؤدي ذلك إلى تعقيد الأمور أكثر، وأفضل طريقة يمكنك من خلالها منع ضحكتك هي النقر على القلم، مع مواصلة التركيز على النقر حتى تنساب أفكارك بعيداً عن الرغبة في الضحك.

- اكتم الضحك حتى تنصرف:

يمكن أن يصبح الضحك علاج جيد، لكن القيام به أمام الأشخاص الذين يمرون بأوقات عصيبة ليس مناسباً، فيمكنك أن تنقذ نفسك من الإحراج عن طريق الالتفاف والضحك بعيداً، مع إخفاء ذلك قدر الإمكان، أو تجد أي مبرر للذهاب إلى دورة المياه مثلاً، أو التصرف وكأنك نسيت شيئاً في سيارتك وتريد الانصراف لإحضاره.

- التركيز على لون واحد في المكان:

تتمثل إحدى الطرق المهمة لتوجيه أفكارك بعيدا عن الضحك، هي محاولة التركيز على شيء مختلف تمامًا، على سبيل المثال، فكر في لون ما وابدأ في البحث في جميع أنحاء الغرفة للعثور عليه، ثم انظر كم مرة يظهر هذا اللون من حولك، وعلى الرغم من أنها خطوة بسيطة، إلا أنها ستوجه مشاعرك إلى شيء آخر وقد تتمكن من منع ضحكتك.

- نفخ الهواء من الفم بشفتين مغلقتين:

يمكن لتقنيات التنفس أن تساعدك على تفادي انفجار الضحك المفاجئ، وما عليك سوى إغلاق شفتيك بإحكام ووضع أصابعك في أذنيك، وقم باخراج الزفير من فمك، حتى تشعر أن الهواء على وشك الانفجار من شفتيك، وعندها قد تختفي لديك الرغبة في الضحك.