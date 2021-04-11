لماذا نندهش عند سماع صوتنا في التسجيل الصوتي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

نسمع صوتنا جميعا بطريقة واحدة وهي عندما نتحدث، ولكن عندما نسمعه في التسجيل الصوتي يبدو مختلفا تماما عما نسمعه دائما عندما نتحدث، فلماذا؟

عندما نسمع صوتنا في التسجيل الصوتي تنتقل الموجات الصوتية الخارجة من السماعات إلى الأذن عبر الهواء، وهكذا نسمع صوتنا بالطريقة التي يسمعنا بها الآخرون، كما ذكر موقع "bbc"

وعندما تتحدث فإنك تسمع صوتك بطريقتين مختلفتين:

الأولى، من خلال اهتزاز الموجات الصوتية التي تضرب طبلة الأذن، وهكذا نسمع صوتنا بالطريقة التي يسمعنا بها الآخرون.

والثانية، من خلال الاهتزازات داخل جمجمتك التي تنطلق من الحبال الصوتية، وتنتقل هذه الاهتزازات لأعلى عبر جمجمتك العظمية وعندما ينتشرون وينخفضون في طبقة الصوت، يمنحك ذلك إحساسا خاطئا وعندما تسمع تسجيلاً لصوتك، فإنه يبدو أعلى بشكل واضح.

كيف أسمع صوتي مثلما يسمعه الآخرون؟

إذا كنت تريد معرفة كيف يبدو صوتك حقا، فقم بتسجيله، أو قم بتغطية أذنك اليسرى فقط وتحدث، وإذا وجدت أن صوتك يبدو غريباً أو مضحكا لا تنزعج، وذلك لأن الآخرين معتادون على سماعه بهذه الطريقة.