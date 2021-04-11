7 استخدامات غير متوقعة لـ"مزيل العرق".. بينها التخفيف من لدغات البعوض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

قد لا يعرف الكثير من الأشخاص أن "مزيل العرق" يقضي على الرائحة الكريهة للقدمين ويمنع تعرق اليدين، فضلا عن التخفيف من لدغات البعوض

هناك 7 استخدامات لا تتوقعها لـ"مزيل العرق"، يمكن الاستفادة منها بطرق أخرى نكشفها لكم وفق ما ذكر موقع"kidspot".

- التخلص من الرائحة الكريهة للقدم

إذا كانت تميل قدميك إلى الرائحة الكريهة في بعض الأيام، من الأفضل قبل الذهاب إلى الفراش، وضع مزيل العرق على كعب قدميك الجافة وستكون رائحتهما مثل الزهور طوال اليوم التالي، مع منع التعرق التام في أصابع القدم.

- جعل خزانة ملابسك منعشة:

لجعل رائحة خزانة ملابسك منعشة ورائعة، يمكنك وضع عبوة من مزيل العرق مفتوحة داخل الخزانة، ستلاحظين أن رائحة ملابسك تبدو جذابة ورائعة.

- منع تعرق اليدين:

إذا كنت ذاهبًا إلى العمل وكنت قلقًا من تعرق يديك أثناء مصافحة زملائك أو رئيسك في العمل، فكن مطمئنًا، حيث يساعد وضع مزيل العرق على يديك، على جعل يديك جافة.

- التخفيف من لدغات البعوض:

هل تعرضت للدغات من قبل البعوض، وتشعر كما لو كنت ستخدش الجلد من الحكة، يمكن أن يساعدك مزيل العرق على التخفيف من هذه الحكة، فقط افركيه على المنطقة المصابة.

- على الأنف:

وأيضا إذا كان الجو حارًا ، فضع كمية صغيرة من مزيل العرق على أنفك، ستساعد هذه الطريقة على منع التعرق بالقرب من منطقة الأنف، بالإضافة إلى ستظل نظارتك الشمسية ثابتة في مكانها بدلاً من الانزلاق إلى أنفك.

- التقليل من حرق إزالة الشعر:

إذا كنت تعاني من حروق بسبب آثار إزالة الشعر الزائد من الجسم، ضعي مزيل العرق على الجلد المصاب، سوف يعمل على تهدئته والتقليل من الحرق.

- أصوات النوافذ والأبواب المزعجة:

يساهم مزيل العرق في التخلص من أصوات الأبواب والنوافذ المزعجة، كل ما عليك سوى رش بخاخ المزيل على مفاصل النوافذ والأبواب.